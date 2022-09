TSV Laupheim bietet Tanzworkshop an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sommerpause neigt sich dem Ende zu und entsprechend dem Motto „Man muss das Leben tanzen“ startet die Tanzsportabteilung des TSV Laupheim mit einem neuen Workshop in die neue Saison. Die Trainerin Karin Rehmann vermittelt bei diesem Workshos verschiedene Arten von Gruppentänzen. Zum abwechslungsreichen Programm gehören Kreistänze, Line Dance, Kontratänze, Gassentänze und auch Square Dance. Zur Teilnahme sind keine Vorkenntnisse und auch keine Partner erforderlich. Los geht es am 14. September, weitere Termine sind immer mittwochs um 18 Uhr im Lichthof der Friedrich-Adler-Realschule in Laupheim. Der Workshop ist mit zehn Terminen zu je einer Stunde angesetzt, die Kosten betragen 40 Euro pro Person. Eine Mitgliedschaft im TSV Laupheim ist nicht erforderlich.