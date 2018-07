TSV-Damen erreichen Platz 2

Zum Saisonabschluss der Laupheimer TSV-Volleyballer hat die weibliche U20 in Ulm bei der Finalrunde um den württembergischen Jugendpokal den zweiten Platz erreicht. Damit wurde das Minimalziel Platz vier – also ein Platz besser als im vergangenem Jahr – übertroffen.

Die TSV-Damen starteten in der Gruppenphase denkbar schlecht ins Turnier. Im ersten Satz gegen Holzgerlingen brachte man keinen Fuß auf den Boden und Holzgerlingen ging ohne große Mühe mit 1:0 in Führung. Mit zunehmender Spieldauer kam das TSV-Spiel aber langsam ins Rollen. Der Gegner wurde vor allem mit starkem Aufschlagspiel und durchdachten Angriffsaktionen permanent unter Druck gesetzt. Der verdiente Lohn war der Satzausgleich. Im Tiebreak entschieden ein paar unglückliche Aktionen über den Spielausgang zu Gunsten von Holzgerlingen.

Durch diese knappe Niederlage ließen sich die TSV-Damen aber nicht aus dem Konzept bringen. In der Partie gegen Waldenburg kamen beim 2:0-Erfolg nie Zweifel auf, wer als Sieger das Spielfeld verlassen würde. Im darauf folgenden Halbfinale gegen Mutlangen zeigten sich die TSVlerinnen von ihrer besten Seite und zogen verdient ins Finale gegen den Gastgeber VfB Ulm ein. Hier konnten die Laupheimer Damen leider nicht an die gezeigten Leistungen anknüpfen. Zudem präsentierten sich die Donaustädterinnen auch in herausragender Form, so dass man sich am Ende den VfBlerinnen beugen musste.

Mit Platz zwei bestätigten die Damen um Trainer Stefan Weyer ihre starken Auftritte in diesem Pokalwettbewerb sowie den fünften Platz in der württembergischen Leistungsstaffel. (juw)