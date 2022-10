TSV-Aktionstag „Laupheim schwimmt“

Anlässlich des 100-jährigen Abteilungsjubiläums im Jahr 2021 veranstaltet die Schwimmabteilung des TSV Laupheim am 19. November einen Aktionstag im Parkbad Laupheim. Alle schwimmbegeisterten Kinder und Erwachsene sind eingeladen, an diesem Tag zum regulären Eintrittspreis in das Parkbad zu kommen und verschiedene Workshops und Attraktionen zu erleben.

Das Parkbad wird an diesem Tag in verschiedene Bereiche unterteilt. Im Altbau des Hallenbades erwartet die Kinder ein abwechslungsreiches Programm rund um einen aufgebauten Spieleparcours. Um anstehende Aufgaben zu lösen sind Schnelligkeit, Köpfchen und Kreativität gefragt. Hier wird das Wasser vormittags auch ausnahmsweise eine etwas andere Farbe annehmen. Im Nichtschwimmerbecken werden vormittags Crashkurse zur Wassergewöhnung für Nichtschwimmer sowie zur Festigung des Schwimmstils für Anfänger angeboten. Nachmittags wird es dort Einblicke in Aquafitness geben.

Im Mehrzweckbecken werden über den Tag verteilt verschiedene Abzeichen vom Seepferdchen über den Seeräuber bis zu Bronze, Silber und Gold kostenfrei abgenommen. Die Abzeichen werden von den Stadtwerken Laupheim gestiftet. Außerdem wird hier, neben verschiedenen Technik-Crashkursen, auch die Möglichkeit angeboten, sich unter Wasser fotografieren zu lassen.

Ausklingen wird der Tag ab 19 Uhr mit einem Candlelight-Schwimmen im Altbau. Wer noch nicht genug Action hatte, kann zur gleichen Zeit im Mehrzweckbecken noch ein kostenloses Schnuppertauchen mit der Tauchschule diveXellence absolvieren. Der genaue zeitlichen Ablauf wird in der Woche vor der Veranstaltung auf der Homepage des TSV Laupheim veröffentlicht.