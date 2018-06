TSG Achstetten gewinnt Vorrundenturnier

Durch einen Treffer von Daniel Krug wenige Sekunden vor Schluss hat sich die TSG Achstetten die Fahrkarte zum Finalturnier des Württembergischen Fußballverbands am kommenden Wochenende in Frickenhausen gesichert. Auch der TSV Ummendorf als Fünftplatzierter beim Vorrundenturnier des Erdinger Meistercups in Sulmetingen hat sich noch für Frickenhausen qualifiziert.

„Wir wollten hier eigentlich erst gar nicht teilnehmen, aber dann hat es doch sehr viel Spaß gemacht und wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert“, sagte Krug. Achstetten hatte seine Gruppe mit fünf Siegen souverän gewonnen und ließ sich auch im Viertelfinale von Ummendorf und im Halbfinale von Brochenzell nicht stoppen. Das Finale gegen Dornstadt war sehr ausgeglichen und die Zuschauer hatten sich schon auf eine Verlängerung eingestellt. „Ich wurde sehr schön freigespielt und musste den Ball nur noch reinmachen“, beschrieb Daniel Krug die entscheidende Szene des Endspiels.

Insgesamt 22 Mannschaften waren bei den Männern bei der zwölften Auflage des Erdinger Meistercups in Sulmetingen dabei. Aus dem Bezirk waren neben Achstetten und Ummendorf noch der FV Biberach, der SV Mittelbuch und der SV Sulmetingen II am Start. Vor allem der Bezirksligameister und als Mitfavorit ins Turnier gegangene FV Biberach enttäuschte mit einem frühzeitigen Vorrundenaus. Allerdings hatte der FVB auch nur sechs Spieler nach Sulmetingen mitgebracht.

SVA II verliert kleines Finale

Bei den Frauen gewann die SG Jebenhausen/Bezgenriet das Turnier durch einen 2:1-Erfolg im Finale gegen den SV Granheim. Der Riß-Bezirkshallenmeister, der SV Alberweiler II, wurde erst im Halbfinale vom späteren Turniersieger durch Neunmeterschießen gestoppt. Das kleine Finale um Platz drei verloren die Alberweilerinnen dann mit 0:1 gegen Nürtingen. Dennoch ist Alberweiler II auch für das Finalturnier der Frauen in Frickenhausen qualifiziert. (mam)