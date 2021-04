Trotz erschwerter Bedingungen: Laupheimer sind erfolgreich bei Jugend musziert

Aus der Musikschule Gregorianum der Stadt Laupheim haben sich fünf Musikschüler zur Teilnahme am Bundeswettbewerb Jugend musiziert qualifiziert. Das gibt die Musikschule in einer Pressemitteilung bekannt.

Demnach spielt die Hornistin Sarah Jöchle (18 Jahre) im Wettbewerb Solo Blasinstrument mit Klavierbegleitung und die Klavierduos Lily Grehl und Vivienne Hartwich sowie Matilda Schick und Daria Jovanovic (12-14 Jahre) spielen in der Kategorie Klavier vierhändig.

Erfahrung mit Online-Unterricht gesammelt

Zwar hatten die Schüler und Lehrer schon seit dem vergangenen Frühjahr mit Online-Unterricht Erfahrungen gesammelt. Es habe aber keiner gewusst, wie eine Wettbewerbsvorbereitung funktionieren soll, heißt es in der Mitteilung.

Persönliche Kontakte sollten vermieden werden. Die beliebt gewordenen Telekommunikationsplattformen seien für den Online-Unterricht einzelner Schüler ein mögliches aber klanglich wenig geeignetes Medium. Sobald zwei Instrumente zusammenspielen sollen, würden sie sich wegen der unterschiedlich schnellen Tonübertragung als untauglich erweisen.

Viel alleine üben ist angesagt

Neben dem Online-Unterricht mussten die Schüler folglich einzeln üben und alle zehn bis 15 Tage eine Aufnahme an ihre Lehrer (Adriano Orlandi für Horn und Vesselina Vassileva-Geiselmann für Klavier) senden. Wenn die Aufnahme gut war, bekam der Partner die Aufnahme weitergeleitet. Die Hornistin Sarah Jöchle stimmte sich mit ihrer Klavierbegleitung Andrea Schöttler ebenfalls über Aufnahmen ab. Die Methode funktionierte. Aber auch Tempo, Dynamik, Agogik entwickelten sich und mussten aneinander angepasst werden.

Irgendwann kam laut Musikschule der Punkt, an dem sich die Musiker treffen mussten. Die Musikschule durfte allerdings nicht öffnen. Wegen der Abstandsregeln durften die Pianistinnen nicht vierhändig an einem Instrument spielen, zwei Klaviere waren erforderlich. Gregorianum-Leiter Richard Brenner fand es toll, dass die Schülerinnen nicht aufgegeben hatten und stellte unmittelbar zwei Digitalpianos zur Verfügung. Die Eltern hätten begeistert mitgemacht und die Wohnzimmer in Probenräume umfunktioniert. Der Unterricht durch die Lehrer habe weiter digital stattgefunden.

Wie die Prüfungen abliefen

Nach der mehrmonatigen Vorbereitung stand der Regional- und Landeswettbewerb vor der Tür. Es mussten Wettbewerbsaufnahmen erstellt und zum Stichtag auf einer Website hochgeladen werden. Die instrumentale Not der Musiker erkennend, wurde kurzfristig erlaubt für diesen Zweck die Einrichtungen der Musikschule zu nutzen, allerdings ohne Publikum.

Zwar konnten laut Gregorianum missglückte Versuche neu aufgenommen werden, aber auch die anregende Wettbewerbsatmosphäre war nur schwer herzustellen. Sarah Jöchle: „Es war doch etwas ganz anderes, als live vor der Jury zu spielen. Auch die Nervosität, die man immer vor einem Vorspiel verspürt, blieb aus. Vor Publikum kann man immer noch ein bisschen mehr Leistung herausholen.“

Nach dem Hochladen der Aufnahmen habe es zwei Wochen gedauert, bis die Jury ihre Ergebnisse auf der Website von Jugend musiziert veröffentlichte. Zwei Wochen voller Spannung, gekrönt von der Nachricht: Erster Preis mit Weiterleitung! Dies sei eine Freude und ein Erfolg für die Mädchen, Eltern, Lehrer und Klavierbegleitung inmitten von Home-Schooling und Kontaktregeln. Der Fleiß und das Durchhalten habe sich gelohnt.

Bis wann die Stücke für den Bundeswettbewerb abgegeben werden müssen

Bis Ende April müssen nun die Filmdateien für den Bundeswettbewerb aufgenommen und hochgeladen werden. Dann warten die Musiker wieder auf die Entscheidung der Jury.

Laut Mitteilung der Musikschule ist Jugend musiziert der weltweit größte Jugendmusikwettbewerb. Die Musiker können sich jährlich in der Region, im Land und auf Bundesebene messen. Nur die von der Jury am besten bewerteten Solisten oder Ensembles qualifizieren sich jeweils für die nächste Wettbewerbsstufe.

So viele Musiker sind in diesem Jahr bei Jugend musiziert angetreten

Die Austragung des Wettbewerbs als eine Vielzahl einzelner Regionalwettbewerbe zuzüglich der mehrtägigen Landeswettbewerbe und des mehrwöchigen Bundeswettbewerbs sei schon vor der Pandemie eine enorme logistische Leistung der Veranstalter und eine anstrengende und aufregende Angelegenheit für die Teilnehmer gewesen, meldet die Musikschule. Im vergangenen Jahr sei der Wettbewerb aufgrund der Pandemie nach dem Regionalwettbewerb abgebrochen worden. Lange sei unklar gewesen, wie Jugend musiziert im Jahr 2021 stattfinden könne.

Insgesamt traten nun für Baden-Württemberg mehr als 1700 Teilnehmer an. Etwa 500 junge Künstler qualifizierten sich für den Bundeswettbewerb. Für die über 12-Jährigen waren die Regional- und Landeswettbewerbe in einer Wettbewerbsrunde zusammengefasst und wie auch der Bundeswettbewerb digital ausgetragen worden. Den Wettbewerb für die jüngeren Altersgruppen verschoben die Veranstalter in den Sommer, in der Hoffnung auf einen Präsenzwettbewerb.