Traktor überollt Vierjährigen

Zu einem tragischen Unfall kam es am Wochenende in Baustetten: Ein vierjähriger Junge ist am Samstagnachmittag in Baustetten schwer verletzt worden, nachdem er bei einer Traktor-Probefahrt unter die Räder des Fahrzeugs geraten war. Nach Angaben der Polizei am Sonntag ist der Zustand des Jungen stabil, er erhole sich in einer Klinik in Ulm. Die Polizei berichtete, dass ein 46-Jähriger vorhatte, eine Fahrt mit dem Traktor, einem sogenannten Fendt-Geräteträger, zu unternehmen. Der Eigentümer der Maschine erklärte dem Mann, wie das Fahrzeug zu bedienen sei.

Anschließend habe der Vater seine beiden vier und sieben Jahre alte Kinder auf die Ladepritsche des Fahrzeugs gesetzt. Beim ruckartigen Anfahren stürzte der jüngere Sohn von der Pritsche und fiel zwischen Vorder- und Hinterreifen zu Boden. Der Hinterreifen überrollte das Kind.

Ein Rettungswagen kam umgehend. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der versehrte Junge mit dem Rettungshubschrauber in eine Ulmer Klinik geflogen.

Foto: Britta Pedersen/dpa