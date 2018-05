Trainer Hornung geht zum Saisonende

Just vor dem Spiel am Samstag um den Einzug ins Viertelfinale um den deutschen Amateurpokal müssen die Laupheimer Handballer einen herben Abgang nach der aktuellen Saison bereits zum jetzigen Zeitpunkt vermelden. Trainer Klaus Hornung hat den Verantwortlichen des HRW mitgeteilt, dass er seinen Vertrag an der Rottum nach dem Saisonende im Mai nicht mehr verlängern wird.

„Das neue Angebot, das ganze Konzept und die Argumente von Rot-Weiß sind absolut schlüssig und auch die Mannschaft hat es mir sehr schwer gemacht. Trotzdem überwiegt für mich mein persönlicher Wunsch nach mehr Zeit für mein Privatleben“, so Klaus Hornung, der im 45 Minuten entfernten Ichenhausen bei Günzburg wohnt und die letzten knapp zwei Jahre vier Mal die Woche den Weg nach Laupheim zu nehmen hatte.

Stührmann bedauert Entscheidung

„Die Absage von Klaus ist wirklich sehr schade, wir wären gerne den eingeschlagenen erfolgreichen Weg mit ihm weitergegangen“, sagt der HRW-Vorsitzende Helge Stührmann. „Trotz des personellen Umbruchs in der Ersten zum Saisonstart hat er eine starke Mannschaft geformt, mit dieser den Württembergischen Pokalsieg nach rund 30 Jahren wieder nach Laupheim geholt und wir spielen auch in der Württembergliga im vorderen Drittel mit.“ Die Bilanz könne sich absolut sehen lassen. „Wir respektieren aber seine Entscheidung vollkommen, sein persönlicher Aufwand war schon sehr hoch. Klaus ist ein sehr guter Trainer, der perfekt zu unserer Vereinsphilosophie gepasst hat,“ stimmt auch Thomas Hafner als Sportlicher Leiter des HRW zu.

Aber immerhin haben die Laupheimer wegen des frühzeitigen Signals noch Zeit, sich nach einem neuen Trainer umzuschauen. Neben der bereits sicher feststehenden Spielklasse Württembergliga in der kommenden Saison dürfte auch der Titel des amtierenden württembergischen Pokalsiegers beim Werben um einen neuen Übungsleiter ein zugkräftiges Argument sein.

Kroll will HRW mit voranbringen

Ein weiterer Punkt auf der Habenseite bei der Trainersuche dürfte der ebenfalls bereits jetzt schon feststehende hochkarätige Zugang für die kommende Saison sein, den die Rot-Weißen auf Spielerseite mit Roland Kroll vermelden können. Der 27-jährige Toptorjäger der Hinrunde in der aktuellen Saison in der Baden-Württemberg-Oberliga kommt vom TSV Weinsberg im Sommer 2018 zurück zu seinem Heimatverein an die Rottum. Als angehender Sportlehrer und lizensierter Übungsleiter will er den HRW auch im Trainerbereich unterstützen und dabei einiges zurückgeben, was er in seiner Jugend lernen konnte. Der knapp 1,90 Meter große Rechtshänder fühlt sich sowohl im Rückraum als auch auf der linken Außenposition wohl und wird die HRWler deutlich verstärken. SC Vöhringen, TSG Söflingen und TSB Horkheim waren weitere Stationen, bei denen Roland Kroll auch Erfahrungen in der 3. Liga sammeln konnte. Aktuell muss er aber eine Armverletzung auskurieren, die er sich Ende des vergangenen Jahres zugezogen hat. „Ich freue mich auf den HRW, die Mannschaft und die Fans und will mich langfristig einbringen, um nachhaltig die Entwicklung des HRW voranzubringen“, so Roland Kroll.

Das Heimspiel des HRW Laupheim in der ersten Runde der deutschen Amateurpokalmeisterschaft gegen die TSG Germania Dossenheim beginnt am Samstag um 15.30 Uhr in der Rottumhalle. (jo)