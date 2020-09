Tour durch die Trickkiste

Am vergangenen Dienstag haben sich 23 Kinder und Jugendliche während des „Hollywood-Days“ kreativ und mit viel Fantasie mit den Themen Film und Fotografie auseinandergesetzt.

Das dreiwöchige Ferienprogramm „Schnick, Schnack, Schnuck – dein Ferienspaß“, veranstaltet vom Jugendhaus und der Stadt Laupheim, umfasst Angebote für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren. Sechs Betreuerinnen und Betreuer, darunter fünf Hauptamtliche und ein Betreuer, der derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, beaufsichtigen die Teilnehmer. Täglich werden neue Aktivitäten geboten: So verbrachte die Gruppe einen Tag am Baggersee, fuhr mit dem Boot und versuchte sich beim Geo-Catching im Stadtpark.

Und am Dienstag, am „Hollywood-Day“, setzten sich die Kinder und Jugendlichen kreativ mit den Themen Film und Fotografie auseinander. Aufgeteilt in vier Gruppen, überlegten sie sich Geschichten und setzten diese um: Sie suchten sich Kostüme aus, filmten und fotografierten.

Bis zum Schluss feilte eine Gruppe an einem Namen für den Detektivfilm, den sie mit viel Freude produzierte. Das aufgemommene Rohmaterial – mehr als zwei Gigabyte – musste natürlich zuerst gesichtet und geordnet werden. Außerdem galt es, kleinere Patzer herauszuschneiden. Das Ergebnis: ein Film über einen Detektivclub. Die Handlung: Eine Detektivin, die den reichsten Vater der Welt hat, wird entführt, während sie sich mit ihrem Detektivkollegen ein Glas Saft holt. Der Detektivclub beschließt, sie zu retten. Nach einer spektakulären Verfolgungsjagd gelingt es den Detektiven, den Bösewicht zu stellen.

Ein weiteres spannendes Projekt hat die achtköpfige Gruppe auf die Beine gestellt. In einem Stop-Motion-Film mit dem Titel „Puh, ich hatte einen Albtraum“ gelang es dem Team, mithilfe von einzelnen aneinandergereihten Fotos einen Film zu erstellen. Auf diese Art und Weise können Kuscheltiere oder andere Gegenstände, die sich normalerweise nicht vom Fleck rühren, wie von Zauberhand im Film bewegt werden. Zum Schluss musste der Film noch vertont werden. Die Kinder und Jugendlichen steuerten ihre Ideen bei: Sie nutzten unterschiedlichste Gegenstände für die Vertonung, wie etwa Bausteine, die sie auf den Tisch warfen, oder eine Müslischale, die sie über den Tisch zogen. So entstand der Sound zum Film.

„Unser Krimi heißt Mord im Schulhaus“, erzählt der neunjährige Moritz. Der Film erzählt die Geschichte eines Jungens, der Bert heißt und seinen Schuldirektor – Herrn Professor Schweinsnase – in der Schulküche tot auffindet. Schnell rennt Bert nach Hause, um seine Mutter – eine Polizistin – zu benachrichtigen. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Jack klärt die Mutter den Mord auf.

Die vierte Gruppe produzierte eine lustige Fotostory: In einer Traumsequenz sind Kinder zu sehen, die aus Langeweile einen Impfstoff trinken, der die Kinder und Jugendlichen in Tiere verwandelt, die sich merkwürdig verhalten und ungewöhnliche Dinge tun. Die Fotos wurden ausgedruckt und zu einer Collage verarbeitet.

Am Ende des Tages wurden die interessanten, witzigen und spannenden Arbeiten den anderen Gruppen präsentiert.