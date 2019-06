Torloses Remis in Sulmetingen

Der SV Sulmetingen hat sich in der Frauenfußball-Landesliga II zu Hause 0:0 vom SV Eglofs getrennt. Das Minimalziel des SVS für die Begegnung war ein Unentschieden, um damit aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu schaffen. Die Strategie, den Gegner möglichst selten vor den eigenen Kasten kommen zu lassen und stets beim Spielaufbau zu stören, ging 90 Minuten lang auf.

Die größte Torchance der Sulmetingerinnen verbuchte Sandra Egle. Deren Fernschuss ging ans Lattenkreuz, von da aus landete der Ball nach SVS-Angaben sichtlich hinter der Linie, bevor er aus dem Tor heraussprang. Der Unparteiische beurteilte die Situation jedoch anders und ließ weiterspielen. Die torlose Punkteteilung ging dem Spielverlauf nach am Ende vollkommen in Ordnung. Am letzten Spieltag reisen die Sulmetingerinnen nun nach Lindau. Anpfiff ist am Samstag um 17 Uhr.