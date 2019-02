Tombola-Erlös freut den Kinderschutzbund

Bei der Tombola an der Jahresabschlussfeier 2018 der Flugbetriebstaffel HSG 64 Laupheim sind 900 Euro zusammengekommen. Das Geld war für einen guten Zweck bestimmt, Adressat war der Kinderschutzbund Laupheim.

„Die Spende wäre nicht möglich gewesen ohne die Spendenbereitschaft der Angehörigen der Flugbetriebstaffel. Besonderer Dank gilt auch den vielen regionalen Firmen und Institutionen, die durch ihre Spenden eine Tombola an unserer Jahresabschlussfeier erst ermöglicht haben“, sagt Oberstleutnant Alexander Steybe, Staffelchef der Flugbetriebstaffel HSG 64 Laupheim. Gerne erinnert sich Oberleutnant Tina Lemcke, Organisatorin der Jahresabschlussfeier, an den Abend zurück: „Die Tombola war ein voller Erfolg. Alle Lose wurden verkauft, und das oft für mehr als den Minimalpreis.“

Uschi Dreiz, Vorsitzende des Kinderschutzbunds Laupheim, zeigte sich dankbar für die Spende, die durch Oberstleutnant Steybe übergeben wurde, und gab Einblicke in die Arbeit des Ortsverbands. Immer wieder sei man auf Spenden angewiesen, um Projekte wie die Kleinkinderbetreuung Schaukelbär, die Hausaufgabenbetreuung und Sprachförderung, Familienpaten und den begleiteten Umgang zur Betreuung von Familien in Scheidung oder Trennung am Leben zu erhalten. Dreiz betonte zudem, dass die Bundeswehr am Standort Laupheim schon immer eine enge Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund in Laupheim pflegte und sie hoffe, dass diese Verbundenheit weiter intensiviert wird.