Tolle Ergebnisse der Laupheimer Badmintonjugend

Die Badmintonjugend des TSV Laupheim war am Sonntag, 31. Januar beim ersten E-Ranglisten-Turnier in Aalen mit sieben Teilnehmern sehr stark vertreten.

Der jüngste Teilnehmer aus Laupheim war Simon Schäfer (U13). Im Auftaktspiel traf er auf den später erstplatzierten Rodriguez/Vfl Kirchberg, das er mehr oder weniger nur knapp abgeben musste. Auch in den weiteren Begegnungen musste er sich jeweils nur knapp geschlagen geben und belegte einen hervorragenden vierten Platz.

Bei den Mädchen U15 ging Jule Birk in ihrem ersten Turnier an den Start. Sie lieferte eine tolle Leistung ab und setzte sich hervorragend gegen die an Erfahrung überlegenen Gegnerinnen zur Wehr. An Ende belegte sie hochverdient den vierten Platz.

Neu in der Szene waren auch die beiden TSV´ler Max und Paul Schneider (U15). Die beiden Neulinge machten ihre Sache sehr gut, mussten sich aber ebenfalls meist der großen Erfahrung ihrer Kontrahenten beugen. Im letzten Spiel trafen die beiden dann aufeinander und mussten sich im direkten Vergleich messen. Bereits der erste Satz war ein Kopf-an-Kopf-Rennen und Paul konnte ihn nur knapp mit 26:24 gewinnen. Im zweiten Satz konnte aber Max die Oberhand gewinnen und sicherte sich Satz 2 und 3. Am Ende belegt Paul den 12. und Max 11. Rang.

In der Disziplin Mädcheneinzel U17 waren Lena Schmid und Routinier Romy Stührmann aus Laupheim dabei. Im ersten Spiel trafen sie direkt aufeinander. Die erfahrenere Romy konnte dieses Spiel mit 21:13 und 21:10 für sich entscheiden und kämpfte sich bis ins Halbfinale vor. Dort traf Romy auf Klein/Bad Mergentheim, wo sie den ersten Satz noch mit 21:12 dominierte. Im Anschluss verlor die Laupheimerin allerdings den Faden und verpasste nach zwei weiteren umkämpften Sätzen, die sie abgeben musste, den Sprung ins Finale. Am Ende belegte Romy aber den hervorragenden dritten Platz. Lena Schmid am Ende einen tollen fünften Platz .

Bei den Jungen U17 vertrat Lukas Rehberger den TSV. Sein erstes Spiel gestaltete sich direkt sehr spannend. Gegen Daniel Fiebach aus Kirchheim. In einem Dreisatzmatch gewann Lukas mit 22:20, 18:21 und 21:14 und arbeitete sich vor bis ins kleine Finale. Im Spiel um Platz drei traf er auf Gedeon/Bad Mergentheim. Abermals in einem packenden Dreisatzmatch setzte sich Lukas mit 21:16, 17:21 und 19:21 durch und sicherte sich mit Rang drei hochverdient den letzten freien Platz auf dem Podest.