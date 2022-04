In Untersulmetingen ist die L257 in Richtung Schaiblishausen für den Verkehr voll gesperrt worden. Ein Motorradfahrer ist in einen Unfall verwickelt.

Ho Oollldoiallhoslo hdl khl I257 ho Lhmeloos Dmemhhihdemodlo slslo lhold lökihmelo Aglgllmkoobmiid bül klo Sllhlel sgii sldellll sglklo, kmd llhil khl Imoeelhall Blollslel ahl. Slhllll Hobglamlhgolo bgislo.