Tigo, Hugo, Cloe und Chipsie sind die Stars

Möglicherweise müssen die Aalener diesmal einen Tag länger warten, bis sie wissen, wie denn ihr neuer Gemeinderat aussehen wird. Denn seit Tagen tobt hinter den Kulissen des Rathauses der Streit darüber, in welcher Reihenfolge am Montag die Stimmen bei den Kommunalwahlen ausgezählt werden. Derzeit gilt die Vorgabe, dass zunächst das Aalener Ergebnis der Kreistagswahl und erst dann ab dem Nachmittag das der Gemeinderatswahl ermittelt wird. Ob das dann aber am Montag noch feststehen wird, gilt als unsicher.