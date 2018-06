Thomas Lemke kehrt zur Olympia zurück

Thomas Lemke (44) kehrt zu seinem Heimatverein zurück und trainiert ab der Saison 2018/19 die A-Junioren des künftigen Fußball-Verbandsligisten Olympia Laupheim. Wie der Verein mitteilte, brauchte er nur eine kurze Bedenkzeit, um das Angebot des Sportlichen Leiters Patrick Seidel anzunehmen. Zuletzt war Lemke zwei Jahre beim FV Illertissen II als Trainer in der Landesliga Südwest tätig. Mit dem FVI II schloss er die Saison 2017/18 auf Rang zwei ab. In Laupheim trifft Lemke auf viele ehemalige Weggefährten. Bei der Olympia hatte er als Sechsjähriger 1980 seine fußballerische Laufbahn begonnen und sie nach einem fünfjährigen Abstecher zum SV Reinstetten 2008 als Torhüter in der Verbandsliga in Laupheim beendet. Danach startete er seine Trainerlaufbahn und war zunächst für Olympias „Zweite“ zuständig, dann für Laupheims „Erste“ in der Landes- und Verbandsliga. Thomas Lemke ist seit 2014 mit der DFB-A-Lizenz ausgestattet und hat inzwischen zehn Jahre Trainererfahrung auf dem Buckel. Nun wird er gemeinsam mit Co-Trainer Sebastian Held die A-Junioren des FV Olympia in der Verbandsstaffel Süd betreuen. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe in meinem Heimatverein“, wird Lenke auf der Olympia-Homepage zitiert. Sein Vorgänger Rino Speradio hatte nach Vereinsangaben sein Amt als Laupheimer A-Juniorentrainer nach einem Jahr abgegeben.