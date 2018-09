Think pink! 500 Frauen haben Spaß am Sport

„Think pink!“ schien das Motto am frühen Samstagabend in Laupheim zu lauten: 500 Frauen in überwiegend pinkfarbenen Trikots tauchten die Innenstadt in ein stimmungsvolles Bild und sorgten für eine fast rundum gelungene Premiere des VR-Frauenlaufs. Allein die Zahl der Zuschauer am Streckenrand ließ noch Luft nach oben.

Sportlicher Spaß oder spaßiger Sport – irgendwo dazwischen liegt wohl die Idee für das von Alexander Schwarz und Thorsten Schmid mit großem Einsatz veranstaltete Lauf-event. Dass es auf jeden Fall eine gute ist, zeigte der Ansturm auf die exakt 500 Startplätze: Nach verhaltenem Start waren lange vor dem Veranstaltungstag alle Plätze ausgebucht. Sabine Häger aus Obersulmetingen war die erste und trug folglich die Startnummer 001, gefolgt von Sandra Ehe mit der Nummer 002. „Ich habe über eine Whatsapp-Gruppe die Nachricht bekommen, dass es in Laupheim einen Frauenlauf gibt. Ich habe mich gleich angemeldet und die Nachricht an unsere Tennismädels weitergeleitet“, erzählte Sabine Häger. Sandra Ehe meldete sich als Zweite, und am Ende stellten die Sulmetinger Tennismädels mit zwölf Starterinnen ein stattliches Team.

Bescheidenes Ziel

Sabine Häger und Sandra Ehe beschlossen denn auch, das Rennen Seite an Seite zu bestreiten. Mit bescheidenem Ziel. „Zwei Runden wollen wir schaffen“, sagen sie kurz vor dem Start. Das würde ihnen je ein Glas Sekt als Lohn bescheren, denn für jede zweite gelaufene Runde gibt’s Schampus oder einen Softdrink. Der Grund für die Zurückhaltung? „Ich habe eine Fußverletzung“, sagt Sandra Ehe. Ein Startverzicht freilich kommt nicht in Frage. „Wir laufen immer beim Frauenlauf in Ulm mit, und das ist einfach eine Riesengaudi“, erklären die beiden Frauen. Und sie fügen an: „Da fängt man schon im Zug an, Sekt zu trinken.“ In Laupheim sei für eine derartige Vorbereitung freilich die Anfahrt zu kurz gewesen.

Punkt halb fünf kommt richtig Stimmung auf dem Marktplatz auf: Von der Showbühne klingt Zumba-Musik, und unter Anleitung von Simone Kahle-Schwarz bewegen sich einige Hundert Frauen rhythmisch zur Warm-up-Session. Oberbürgermeister Gerold Rechle als Schirmherr ist begeistert – auch vom Wetter. „Das hier ist ja nicht nur ein Lauf, sondern ein Fest. Und immer wenn Laupheim feiert, lacht die Sonne“, sagt er und stellt in Aussicht, dass seine Frauen im Haus im nächsten Jahr die Teilnehmerinnenzahl weiter erhöhen werden: „Mein Ziel ist, dass meine Frau und meine vier Töchter im nächsten Jahr mitlaufen – dann wären es schon fünf mehr.“

Ein Himmel voller Herzen

Bevor das Stadtoberhaupt mit zehnminütiger Verspätung den Startschuss abgibt, lassen die Frauen 100 rote Ballonherzen gen Himmel steigen – um dann endlich selbst loszulegen. Und vom ersten Meter an wird deutlich, mit welch unterschiedlichem Ehrgeiz die Frauen an den Start gehen: Das Laupheimer Lauf-Ass Julia Zweifel und einige andere Mädels geben gleich mächtig Gas, andere gönnen sich für 27 Euro Startgebühr ein lockeres Kleingruppen-Plauderstündchen im Spaziergängertempo.

An der 800 Meter langen Rundstrecke herrscht beste Stimmung: Dafür sorgen die Cheergirls der Friedrich-Adler-Realschule an verschiedenen Stellen und auf dem Hof der Wielandschule die Jazzgruppe „Fantastic Four & Friends“, und in der Rabenstraße peitscht eine privat motivierte Streckensprecherin die Frauen nach vorne. Die meisten Zuschauer versammeln sich auf dem Marktplatz, vereinzelt postieren sich Fans mit Plakaten am Rand, um ihre Liebsten zu motivieren. Insgesamt, räumen die Veranstalter ein, hätte man sich aber schon ein paar Zuschauer mehr gewünscht.

Da ist es gut, dass an der Strecke immer wieder Helfer mit Getränken und Obst bereitstehen, um die Läuferinnen zu stärken. Einem jungen Mädchen hilft das auch nicht mehr weiter: Es gibt in Runde vier völlig entkräftet auf und heult. Und was machen die beiden Sulmetinger Tennismädels? Von wegen Walken! „Wenn man mal auf der Strecke ist, läuft es plötzlich doch“, sagt Sabine Häger. Sie und Sandra Ehe haben jeweils acht Runden geschafft! Mit so viel Kampfgeist hatten wohl auch die Veranstalter nicht gerechnet: 20 Minuten vor dem Ende der einstündigen Laufzeit gehen die Haargummis aus, die jede Läuferin pro Runde ums Handgelenk bekommt. „Die sind alle viel sportlicher als gedacht“, gesteht Alex Schwarz. „Ich habe mit einem Durchschnitt von sechs Runden kalkuliert.“ So müssen sich seine Helfer im Ziel mit kurzfristig herbeigeschafften Kabelbindern behelfen, und weil auch die nicht reichen, gibt’s pro Runde einen Kugelschreiberstrich auf den Unterarm.

Julia Zweifel siegt

16 Markierungen sind’s nach einer Stunde bei – natürlich – Julia Zweifel, die somit als Siegerin aus dem ersten Laupheimer Frauenlauf hervorgeht. Doch nicht nur sie, das beste Fünferteam (Autocenter Benz), die größte Mannschaft (Fitnessmädels der SF bronnen) und das stärkste Mutter-Kind-Duo (Stefanie und Gina Marie Grimmeisen vom SV Mergelstetten) fühlen sich als Gewinnerinnen. Im Zielbereich und vor allem an der Sekt- und Saftbar auf dem Feyzin-Platz sieht man viele strahlende Gesichter. Eine Frau berichtet stolz: „Meine Enkelin hat 15 Runden und meine Tochter mit 46 Jahren 13 Runden geschafft.“ Und sie selbst? „Ich bin 78 – da geht nix mehr.“ Es hagelt Lob für die Veranstalter. Thorsten Schmid ist glücklich: „Ich bin restlos begeistert. Mein Traum war, dass wir den Marktplatz in Pink tauchen. Und jetzt strahlt er pink im Abendlicht.“

500 Euro für die LUK-Frauen

Nach der Siegerehrung auf dem Marktplatz wird bei der After-run-Party im „Lagoa“ weitergefeiert, und eine Tombola mit Preisen im Gesamtwert von 2000 Euro sorgt für viele weitere fröhliche Gewinnerinnen. Freuen über die gelungene Premiere dürfen sich auch die Frauen des Laupheimer Unternehmerkreises (LUK): Sie erhalten von der Startgebühr einen Euro pro Läuferin – also 500 Euro – für einen guten Zweck.