Premiere: Theatergruppe „Vorhanglupfer“ führt „Der Tyrann vom Amt“ auf

Das Stück „Der Tyrann vom Amt“ ist am Freitag und Samstag, 28. und 29. Oktober, nochmals in der Mehrzweckhalle Baustetten zu sehen. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Tickets bei der Ortsverwaltung Baustetten, der VR-Bank Laupheim-Illertal in Laupheim und Mietingen, telefonisch unter 01525/9834401 oder an der Abendkasse.