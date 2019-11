Theater Katafalk erntet viel Applaus

Mit der höchst amüsanten Boulevard-Komödie „Das Schlafzimmer von Alice“ ist das Theater Katafalk am zurückliegenden Wochenende in der Aula des Carl-Laemmle-Gymnasiums aufgetreten. Nahezu im Minutentakt entlockte das Schauspiel bei der Aufführung am Samstag Lacher beim Publikum. So überzogen das Stück auch scheint, so drängt sich doch der Gedanke an Aktualität auf.

Thematisiert werden in der Komödie Korruption, Geldveruntreuung, Narzissmus, Machtmissbrauch, Manipulation und Populismus, und das auf unterhaltsame Weise. Im Zentrum stehen ein Bürgermeister (Didier Schniegel) und seine Ehefrau Alice (Waltraud Balmer). Ort der Handlung: das eheliche Schlafzimmer. Das Ehebett hat der Bühnenbildner leicht erhöht, um dem Publikum Einblick zu verschaffen. Die Vorhänge um die Liegestatt dienten mal als Sichtschutz, mal als Theatervorhang.

Verliebter Einbrecher

Schon der Auftakt ist furios und grotesk. Da überfällt ein Einbrecher das sich zankende Bürgermeister-Ehepaar in eben dessen Schlafzimmer. Verkehrte Welt: Der Einbrecher verfällt der Ehefrau, macht ihr Komplimente („Du bist die schönste Frau der Welt“), verhilft ihr unverhofft zu einer Perlenkette, gegenseitige Sympathien entwickeln sich. Nach dem Verschwinden des Diebs sollte die Ehefrau die Perlenkette zurückgeben. Sie war eigentlich gedacht als Geschenk für die Geliebte des Bürgermeisters. Der Zwist eskaliert und an dessen Ende bekommt der Schultes von seiner Frau einen so starken Hieb ab, dass er ohnmächtig zu Boden sinkt. Und jetzt? Das Haus voller Silvester-Partygäste und der Hausherr außer Gefecht. Eine Kettenreaktion wird ausgelöst, was Stoff abgibt zu einer Menge Gags. Die Gäste erscheinen einer nach dem anderen im Schlafzimmer.

Da ist die Gift spritzende Mutter des Bürgermeisters (Gabriele Stillings), die ihren Sohn trotz seiner Schwächen bedingungslos in Schutz nimmt. Da ist der schleimige PR-Berater (Axel Kösters), der dem Bürgermeister zum Wahlsieg verholfen hat, obgleich er eine Flasche ist. Viel Gelächter verbreitet der wienerisch sprechende sturzbetrunkene Polizeipräsident (Peter Müller). Der Mann ist eine Lachnummer und beruflich eine totale Fehlbesetzung („Sie sind eine Niete“, so der PR-Berater). Ganz kräftig mischt rund um das Stadtoberhaupt dessen Geliebte (Tanja Möck) mit, die Journalistin der Kleinstadtgesellschaft. Kühlen Kopf bewahrt der einfache Schutzpolizist (Rudolf Renner). Der Komödie mangelt es nicht an grotesken Szenen und Turbulenzen. Dazu zählt die fingierte Entführung des Kleinstadt-Schultes, ein Einfall des PR-Managers, um das vergilbte Ansehen seines Kunden bei seinen Wählern wieder aufzupäppeln.

Sind die Anspielungen auf die real existierende Gesellschaft überzogen? Man muss dies verneinen. Man denkt an Donald Trump der eben erst wegen Betrügerei bei seiner Stiftung verurteilt wurde. Man denkt an Boris Johnson und dessen Lügengebäude in der Brexit-Diskussion. Man denkt an die „b’soffene G’schichten“ eines Heinz-Christian Strache. Ob wohl der wienerische Dialekt des Polizeipräsidenten eine Andeutung darauf sein soll? Man denkt an kuriose Äußerungen so manches Populisten bei der Wahlkampfparole des Bürgermeisters, der vorschlägt, illegale Einwanderer in Hasenkostüme zu stecken und sie den Jägern als Übungszielscheiben zu präsentieren. Mit diesem Wahlkampfmotto geht er bei der Wahl als Sieger hervor.

Doch von all dem wusste Ulrich Hub, Autor von „Das Schlafzimmer von Alice“, nichts, als er die Komödie 2005 zu Papier brachte. Hub ist Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und erfolgreicher Schriftsteller von Kinder- und Erwachsenenbüchern. Er hat viel Humor, Überraschungen, Satire und Gesellschaftskritik in die Komödie hineingepackt. Es kommt keine Langeweile auf. Nicht alles ist Klischee, was so erscheint.

Nach 20 Jahren ist Schluss

Man scheut sich davor, von einer Laiendarbietung zu sprechen. Die Spieler überzeugen in ihren Rollen, jeder bringt auf seine Weise Farbe in den Auftritt. Ein Profi führte Regie: Bernd Köhler. Er ist freischaffender Schauspieler, Regisseur und Theaterpädagoge. Auch die teilweise Verwendung des Dialekts weckte Sympathie. Das Publikum bedankte sich am Schluss mit reichlich Applaus. Dieser brandete vor allem auf, wenn Didier Schniegel und Waltraud Balmer an die Bühnenrampe traten.

20 Jahre lang war der Theatertrupp Katafalk regelmäßig zu Gast in Laupheim. Insgesamt traten die Hobby-Schauspieler zehn Mal vor das Publikum. Am Sonntag war es das letzte Mal, die Gruppe löst sich auf.