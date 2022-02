„Theater auf Tour“ spielt Geschichte von Feuerwehrmann Sam

Das „Theater auf Tour“ macht am Sonntag, 27. Februar, im Kulturhaus Schloss Großlaup-heim Halt und freut sich über Besucherinnen und Besucher ab drei Jahren. An diesem Tag steht die Veranstaltung „Feuerwehrmann Sam live! Das große Campingabenteuer“ auf dem Programm. Beginn ist um 14 Uhr.

Retter in der Not

Die Figur des „Feuerwehrmanns Sam“ beruht auf einer walisischen Trickfilmserie von Rob Lee aus den 1980er-Jahren, spielt in einer fiktiven Ortschaft namens Pontypandy und erzählt, wie Sam in unterschiedlichen Situationen als Retter in der Not aus verschiedenen Gefahrensituationen hilft.

Bei „Das große Campingabenteuer“ dreht sich alles um zwei berühmte Biologen, die auf der Suche nach einem seltenen Tier in Pontypandy ankommen. Feuerwehrmann Sam und Elvis erklären sich freiwillig bereit, sie während ihrer Expedition durch den Wald zu führen. Als Norman Price sich der Jagd nach dem Tier anschließt und sich im Wald verirrt, gerät die ganze Gruppe in Gefahr. Wird Feuerwehrmann Sam alle retten können?

Kinder dürfen sich verkleiden

Die Veranstalter rufen die jungen Besucherinnen und Besucher dazu auf, sich für die Vorstellung als Feuerwehrmann oder Pfadfinder zu verkleiden.