The Cast präsentieren Klassik in modernem Gewand

Oper auf die besondere Art kann man am Freitag, 9. Dezember, im Kulturhaus Schloss Großlaupheim erleben. Um 20 Uhr tritt dann The Cast auf und präsentieren hochkarätige Stimmen und glänzende Unterhaltung mit ihrem Programm „Weihnachtssterne in der Oper“.

Egal ob jung, ob alt, Klassikliebhaber oder Menschen, die bisher Popkonzerte der Oper vorgezogen haben: The Cast führen ihr Publikum vom ersten Moment in den Bann der Musik, und das auf weltweitem Spitzenniveau. Fernab jeder steifen Etikette haben die aus den USA, Kanada, Chile, China und Deutschland stammenden Künstler ein winterliches Programm kreiert, das klassische Weihnachtslieder ebenso zum Funkeln bringt wie winterliche Klassiker.

Witzig, sympathisch und nahbar wollen die Mitglieder von The Cast Weihnachten mit Werken von Verdi und Puccini präsentieren – als glitzerndes Vergnügen für alle, denen in der Oper schon immer der Spaß fehlte. Der Einlass zu der Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.