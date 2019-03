TG setzt sich im Derby durch

Die Oberliga-Volleyballerinnen des VC Baustetten haben zu Hause das Derby gegen die TG Biberach verloren. Der bereits als Absteiger feststehende VCB unterlag in der Laupheimer Mehrzweckhalle mit 1:3 (17:25, 16:25, 25:20, 23:25).

Die Rollen vor der Partie waren klar verteilt. Während die TG noch um den Aufstieg kämpft, muss Baustetten in der kommenden Saison eine Klasse tiefer, in der Landesliga Süd antreten. Trotz der klaren Ausgangssituation wollten die Baustetterinnen alles geben, um es den Biberacherinnen so schwer wie möglich zu machen. Im ersten Satz gelang dies noch nicht. Zwar konnte der VCB die Aufschläge des Gegners gut kontrollieren, allerdings landeten viele Angriffe im hohen Biberacher Block. Die TG zog so zunächst davon. Nach und nach steigerte sich der VCB zwar, doch Satz eins ging letztlich mit 25:17 an Biberach.

Konzentrierte Blocksicherung

Der Start in den zweiten Satz verlief aus VCB-Sicht deutlich besser. Die Baustetterinnen leisteten sich weniger Fehler und eine konzentrierte Blocksicherung führte dazu, dass es bis zur Satzmitte eng zuging. Ab da fielen die Baustetterinnen allerdings in ein Tief und mussten mehrere Punkte hintereinander abgeben. Den Rückstand konnte der VCB nicht mehr aufholen, weshalb sich die TG auch Durchgang zwei mit 25:16 sicherte.

In Satz drei konnten die VCB-Frauen die TG durch starke Aufschläge unter Druck setzen. Erstmals gingen die Baustetterinnen folglich in Führung in dieser Partie. Viele eigene Fehler der Biberacherinnen spielten Baustetten zudem in die Karten, die Gastgeberinnen bauten ihren Vorsprung immer weiter aus. Am Ende ging der dritte Satz mit 25:20 an Baustetten. Im vierten Durchgang gelang der TG ein besserer Start. Allerdings konnte der Rückstand von den Baustetterinnen schnell wieder aufgeholt werden. Viele spannende Ballwechsel prägten den Satz, beide Mannschaften kämpften um jeden Ball. Schlussendlich konnten aber die Biberacherinnen jubeln, die sich Satz vier mit 25:23 holten und damit den Derbysieg.

In der Tabelle hatte dies aber keine Auswirkungen. Da die TG-Konkurrenten Backnang (3:1 gegen den SSV Ulm 1846) und Fellbach (3:0 gegen den TSV G. A. Stuttgart II) ebenfalls gewann, rangiert Biberach weiter auf Rang drei. Am kommenden Wochenende muss die TG nun gegen SSV Ulm 1846 (Samstag, 19 Uhr, Wilhelm-Leger-Halle) mit 3:0 oder 3:1 gewinnen und gleichzeitig auf Ausrutscher der beiden Konkurrenten im Aufstiegskampf hoffen. Der VC Baustetten gastiert zum Saisonabschluss bei der TG Bad Waldsee (Samstag, 19 Uhr, Sporthalle Eugen-Bolz-Schule).