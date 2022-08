Tennis-Herren 1 von Olympia Laupheim beenden Saison auf Platz vier

use

Die Verbandsrunde 2022 ist am vergangenen Wochenende für alle vier Teams der Tennisabteilung des FV Olympia Laupheim zu Ende gegangen. Die beste Platzierung erreichten die Herren 1 mit Platz vier in der Kreisklasse 2.

Eine lange und heiße Verbandsrunde 2022 ging zu Ende. Die TA Olympia Laupheim war mit vier Mannschaften am Start. Den Herren 1 um Kapitän Kevin Werner gelang am letzten Spieltag ein 5:4-Heimsieg gegen Tannheim. In den Einzeln siegten Benjamin Westhauser, Jens Unterseher, Sascha Röhrl uns Marco Röhrl. Daniel Seidler und Patrick Seidler unterlagen ihren Gegnern. Damit hatte Laupheims Mannschaft eine knappe Führung nach den Einzeln. Die Paarung Claus Fischer und Marco Röhrl machte mit ihrem Doppelsieg den Sack zu.

Die erste Mannschaft der Herren 40 unterlag dem Team FIS Alb zum Abschluss 3:6 auf eigener Anlage. Mit nur einem Saisonsieg belegte das Team um Spielführer Alexander Mainka den achten Platz in der Bezirksoberliga und müssen im kommenden Jahr eine Klasse tiefer antreten. Nach den Einzeln stand ein 3:3-Unentschieden zu Buche. Steffen Kopp, Thomas Seidler und Andreas Schoch holten die Punkte. Oliver Wohnhaas, Jochen Kuhn und Alexander Mainka hatte das Nachsehen. Aber die Gäste machten in den ausstehenden Doppeln alles klar.

Das zweite Team der Herren 40 um Wolfgang Klesse blieb ein Saisonsieg verwehrt. Die Laupheimer unterlagen in Ravensburg deutlich 1:8. Den einzigen Laupheimer Erfolg fuhren Wolfgang Klesse und Jürgen Dürr im Doppel ein. Mit von der Partie waren Uli Neukamm, Harald Braun, Armin Baur und Thomas Alt. Am Ende stand Platz sechs für das Team in der Bezirksklasse 2.

Auch Laupheims Damen-Team unterlag am letzten Spieltag beim FV Rot 1:5. Iris Kopp gewann ihr Einzel deutlich in zwei Sätzen. Ebenfalls im Einsatz waren Sina Fischbach, Nicole Fischbach, Nicole Wagner und Andrea Baum. Das Team um Angelika Herzog verabschiedete sich sieglos aus der Saison 2022.