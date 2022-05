Tennis-Ballmaschine für über 100 Kinder und Jugendliche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Laupheimer Bürgerstiftung unterstützt das Kinder- und Jugendtennis mit 600 Euro. Mit der Spende wurde die Anschaffung einer Ballmaschine beim Tennisclub TC Laupheim mitfinanziert.

Die Bürgerstiftung unterstützt auch die Nachwuchsarbeit von Vereinen in Laupheim und den Teilorten. Nach der Jugendabteilung des SV Sulmetingen hat jetzt ein weiterer Sportverein von der Unterstützung profitiert: „Mit einer Anschubfinanzierung für Projekte und Anschaffungen wollen wir hier die Kinder- und Jugendarbeit fördern und auch das Ehrenamt in den Vereinen würdigen“, so Vorstandsmitglied Fridolin Schmid. Allerdings sei es gewünscht, dass sich auch der jeweilige Verein an den Kosten beteilige. So auch beim TC Laupheim, der zum Start der Sommersaison eine neue Ballmaschine für das Kinder- und Jugendtraining anschaffen wollte. „Ein Drittel der 900 Euro teuren Investition haben wir selber übernommen“, so Jugendwart Frank Welser. Laut Vorstandsmitglied Willi Hattenberger sind ein Drittel der rund 300 Mitglieder unter 18 Jahren, eine tolle Quote, die optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Neben dem regulären Trainingsbetrieb wird die Ballmaschine auch im Tennis-Jugend-Camp im Sommer eingesetzt.