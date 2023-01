Am Montag hat die Polizei in den den frühen Morgenstunden Geschwindigkeitskontrollen auf der Kreisstraße 7582 durchgeführt. Dabei ertappten die Polizisten drei Autofahrer, die zwischen 23 und 39 Stundenkilometer zu schnell fuhren. Einen 56-jährigen Autofahrer stoppten die Polizisten gegen 4.30 Uhr. Laut Polizeibericht war er statt den erlaubten 70 mit 109 Stundenkilometer unterwegs. Er sieht nun einem Bußgeld von 200 Euro und einem Punkt in Flensburg entgegen