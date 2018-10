Teilnehmerrekord bei Traumwetter

Die Leichtathleten des TSV Laupheim haben am Samstagnachmittag den 18. Schloss-Cross ausgerichtet und sich über einen neuen Rekord gefreut: 665 Läufer/innen haben das Ziel erreicht, so viele wie noch nie! Hinzu kommen 45 Menschen mit Behinderung, die ohne Zeitmessung unterwegs waren. Und alle Teilnehmer durften sich über herrliches Herbstwetter mit strahlendem Sonnenschein freuen.

Tolle Stimmung herrschte schon am frühen Nachmittag bei den Schülerläufen. An der 1,55 Kilometer langen Rundstrecke, vor allem am Schlossberg kurz vor dem Ziel, versammelten sich zahlreiche Eltern und Freunde, um die großartig kämpfenden Kinder anzufeuern – und zum Teil auch mit Plakaten zu motivieren. 191 Jungen und 163 Mädchen kamen ins Ziel. Schnellste waren Hannes Kusterer (TG Biberach) mit hervorragenden fünf Minuten und 13 Sekunden sowie Hannah Späth (ebenfalls TG Biberach) mit von 5:52,4 Min.

Den begehrten Grundschulen-Pokal gewannen in der jeweiligen Klassenstufe die Klassen 2a und 3b von der Bronner-Berg-Grundschule sowie die Klasse 4 der Grundschule aus Untersulmetingen. Die Klassenfahrt zur Alpsee-Bergwelt nach Immenstadt hat die Klasse 4a der Grundschule Bronner Berg gewonnen: Mit beachtlichen 96 Prozent war sie die teilnehmerstärkste Klasse. Den zweiten Platz belegte die Klasse 3b der Grundschule Bronner Berg.

Nach den Schülerläufen wurde zum dritten Mal der Inklusionslauf ausgetragen. Beteiligt haben sich 45 Menschen mit Behinderung. „Es sind meiner Meinung nach die schönsten Bilder, wenn man sieht, wie sich diese Menschen freuen, auch ein Teil der Laufgemeinschaft zu sein“, kommentiert Moderator Martin Resnik den Lauf. Alle Teilnehmer schafften es, den Rundkurs zu absolvieren, und erhielten für ihre Leistung eine Urkunde.

Bei den Nordic Walkern, deren extra Strecke insgesamt 6300 Meter (zwei Runden) lang war, lieferten sich Peter Steiner und Franz Walter beim Schlussanstieg am Schlossberg ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Wenige Meter vor der Ziellinie gelang es Steiner vom Sport Sohn Laufteam, an seinem Konkurrenten noch einmal vorbeizuziehen. Er überquerte das Ziel in 38 Minuten und 37,2 Sekunden, dicht gefolgt von Franz Walter und Reinhold Hörnle vom SV Sulmetingen auf Platz drei. Schnellste Frau war Silvia Birk (Team Uhlmann) in 47:18 Minuten vor Heike Reinalter-Hunger und Julia Wöller (Kanzlei im Steinerhaus).

Im Hauptlauf über sechs Runden heißt der männliche Gewinner Michael Enderle vom TSG Söflingen, der die 9300 Meter lange Strecke mit deutlichem Vorsprung in 32 Minuten und 33,9 Sekunden zurücklegte. „Ich habe mich auf keine bestimmte Zeit festgelegt, sondern wollte vernünftig anlaufen, später konnte ich das Tempo steigern“, sagt der Sieger Enderle. Der Schloss-Cross sei für ihn ein ganz besonderer Lauf: „Es ist einfach richtig familiär hier und das gefällt mir, außerdem ist die Strecke wirklich schön.“ André Glanzer von Team Spirit konnte den zweiten Platz in 34:58 Minuten erringen, gefolgt von Martin Dangelmayer vom Team Uhlmann Pac-Systeme (35:25).

Als schnellste Läuferin hat Susanne Hafner von der TG Viktoria Augsburg in 36 Minuten und 50,3 Sekunden das Ziel erreicht: „Ich bin zuvor noch nie in Laupheim mitgelaufen. Es ist eine eindrucksvolle Strecke, und die Stimmung in der Fankurve war super.“ Den zweiten Platz sicherte sich Julia Zweifel vom TSV Laupheim in 41:36 Minuten, Platz drei erreichte Marilen Jahrmann (44:52).

„Bei schönstem Wetter starten nun die rund 200 Freizeitläufer“, sagt Martin Resnik. Über drei Runden und eine Strecke von 4650 Metern gewann schließlich Sven Lorenz von der TSG Söflingen mit einer Zeit von 16 Minuten und 6,2 Sekunden. Der 46-Jährige schrammte nur um wenige Zehntelsekunden an einem neuen Streckenrekord und der dafür ausgelobten Prämie von 150 Euro vorbei. Ihm folgten Simon Böhringer (Kanzlei Rewist) auf dem zweiten Platz (17:21 Min.) und Johannes Göttle (TSV Laupheim/17:23) auf dem dritten Platz. Bei den Frauen konnte sich Lena Barth mit 19 Minuten und 44,5 Sekunden (TSG Münsingen) vor Mona Wieland (20:28) und Martina Zweifel (TSV Laupheim/20:45) durchsetzen.

Familie Heber am sportlichsten

Die Ehrung für die sportlichste Familie ging dieses Jahr an Familie Heber aus Wain, die zusammengerechnet 18 Laufrunden absolvierte. Mit zehn Runden hat Familie Böhringer Platz zwei belegt. Die Drittplatzierten sind die Hartmanns aus Laupheim mit neun Runden.

Der Wanderpokal für die teilnehmerstärkste Mannschaft ging an das Team von Uhlmann Pac-Systeme mit 61 Finishern. Das Team der Kanzlei Rewist teilt sich mit den Läufern von Harry’s Sport Shop Platz zwei mit jeweils 28 Sportlern, die ins Ziel kamen.

Die Temperatur kletterte am Nachmittag auf respektable 22 Grad. Für Martin Resnik könnte das mit ein Grund dafür gewesen sein, dass es zwar einen Teilnehmer-, aber keinen Streckenrekord gab: „Vielleicht war es hierfür doch etwas zu warm.“