TC Baustetten vermeldet Lichtblicke im Nachwuchsbereich

Bei der – sehr gut besuchten – Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Baustetten konnte der Vorsitzende Werner Lehmann viel Positives berichten. Es sei keine Selbstverständlichkeit, in der heutigen Zeit ein Ehrenamt zu übernehmen. Der TC Baustetten sei in der glücklichen Lage, dass sich auch junge Mitglieder dieser Aufgabe stellen. Bei der letztjährigen Wahl konnten alle Posten besetzt werden.

Die Mitgliederstruktur im Erwachsenen- und Seniorenbereich bereite keine Probleme, erste Lichtblicke seien nun auch im Nachwuchsbereich zu erkennen, sagte Lehmann. Im Herbst 2018 wurde die Kooperation mit der Ivo-Schaible-Grundschule begonnen. Jugendleiterin Vera Hertenberger-Fischer berichtete, dass mit Heiko Burkhard nicht nur ein Tennistrainer, sondern auch ein erfahrener Sportpädagoge diese AG leitet. Im Schnitt hätten sich jeden Mittwochnachmittag zwischen 15 und 20 Schüler/innen beteiligt. Der WLSB unterstütze die Kooperation finanziell. Außerdem erhielten vier weitere Kinder samstags in der Bronner-Berg-Halle Tennisunterricht.

Die Sanierung der Platzanlage, die aufgrund des Hochwassers von 2016 notwendig war, wurde vergangenes Jahr abgeschlossen. Es sei zu hoffen, dass die geplanten beziehungsweise bereits vorgenommenen Hochwasserschutzmaßnahmen greifen.

Über die Verbandsspiele der Damen (als Gastspielerinnen in Bußmannshausen), Herren, Herren 55 und Herren 60 berichtete Sportwart Albrecht Huber. Alle Klassen konnten gehalten werden.

Eine negative Überraschung ereilte den TCB im Dezember, als in die Tennishütte eingebrochen wurde und sämtliche dort deponierten Kinderschläger gestohlen wurden. Dank der Polizei konnte das Diebesgut sichergestellt werden. Für das laufende Jahr stehen Pflegearbeiten am Tennisgebäude an. Diese sollen möglichst in Eigenleistung erledigt werden.

Schatzmeisterin Patricia Hagner-Pitterle vermeldete einen ordentlichen Jahresabschluss. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, wurde eine Satzungsänderung notwendig und verabschiedet.

Bei den Ehrungen verliehen Matthias Brugger (WLSB) und Bernhard Wicker (WTB) mehrere Auszeichnungen. Den Ehrenbrief des WTB erhielten: Hermann Rodi und Peter Hartnagel. Die WTB-Ehrennadel in Bronze ging an: Berta Wengler, Dorothea Huber, Walter Hertenberger und Gerhard Zintl. Vom WLSB erhielten die Ehrennadel in Bronze Berta Wengler, Dorothea Huber, in Silber Gerhard Zintl und in Gold Irmgard Göller.