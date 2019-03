Tanzpaare trotzen der Schwerkraft

Unter großem Besucherinteresse fanden am Samstag die 40. Landesmeisterschaften im Rock'n'Roll in der Laupheimer Herrenmahdhalle statt. Ein hochkarätiges Starterfeld mit vielen Paaren, die auch schon auf internationaler Ebene Erfolge feiern konnten, zeigte unter der Moderation von Werner Rölle schwungvolle Choreographien und perfekte Akrobatik. Die Gastgeber fungierten dabei lediglich als Ausrichter.

Bereits am frühen Nachmittag hatte der Nachwuchs beim Ländle Cup sein Können unter Beweis gestellt. Nach 2016 hatten die Sugar Baby Movers des TSV Laupheim erneut den Zuschlag für die Ausrichtung des Turniers erhalten. Nicht zuletzt dank der Erfolge des eigenen Sportturnierpaares Viviane Lebrecht und Lukas Denzel, das jedoch aufgrund von Verletzungspech in diesem Jahr nicht starten konnte. Beim Ländle Cup 2019 im Breitensport durfte sich das Paar Kim Schüle und Alina Nold über einen hervorragenden zweiten Platz in der Wertung Schüler 1 freuen.

Anika Miller und Maximilian Häge erreichten einen guten dritten Rang in der Klasse „Junioren 2“. „Diese Plätze sind umso höher zu bewerten, wenn man bedenkt, dass alle Paare noch relativ neu dabei sind“, erzählt Viviane Lebrecht. Für Anika Miller und Maximilian Häge sei es das erste Turnier in der Junioren II Klasse gewesen. Diese Klasse beinhalte bereits eine längere Kür und Akrobatikelemente. Die Schüler hingegen tanzen noch ohne Akrobatik. Viviane Lebrecht muss es wissen, den sie selbst wurde 2016 und 2018 Landesmeisterin der Junioren.

Auch wenn das Starterfeld diesmal etwas kleiner ausgefallen ist, sei es dafür umso hochkarätiger besetzt. „Es sind viele internationale Paare dabei“, erzählt Philipp Vorhauer. Zusammen mit einem ganzen Team aus Trainern betreut er den Nachwuchs der „Sugar Baby Movers“. Für die Turniertänzer waren die 40. Landesmeisterschaften im Rock'n'Roll zugleich ein Qualifikationsturnier für die Deutschen Meisterschaften. Unterteilt in C-, B-, und A-Klasse zeigten die Turnierpaare fetzige Choreographien und teilweise spektakuläre Akrobatik. „Je höher die Klasse, desto anspruchsvoller sind die Akrobatikelemente“.

In der B- und A-Klasse staunte manch Besucher über die mutigen Luftelemente der Tänzer. Saltos hoch in der Luft und umherwirbelnde Tänzerinnen ließen so manchem den Atem stocken. „Es ist ein schneller und attraktiver Sport“, meint Vorhauer. Viele Leute könnten mit dem Begriff Rock'n'Roll nicht so viel anfangen, dabei bieten Vereine viele Tanzstile und -figuren. Die Akrobatik sei dabei sehr anspruchsvoll und benötige viel Training und körperliche Fitness. Wichtig sei zudem, dass man gut im Team arbeiten könne, da es immer auf beide Tanzpartner ankomme. „Da kann man nicht sagen, der ist blöd.“ Viele Besucher schauten rein, um bei Kaffee und Kuchen flotte Musik, bunte Kostüme und hochkarätigen Tanzsport zu genießen. „Bei dem Tempo und den Figuren konnte einem schon vom Zuschauen schwindlig werden“, meinte auch Laupheims Oberbürgermeister Gerold Rechle, der selbst früher einmal Rock'n'Roll getanzt hat.

Die abteilungseigene Showtanzgruppe der Boogie-Woogie-Paare sowie die Showtanzgruppe „Choosers“ des SV Baltringen rundeten das Abendprogramm mit schön anzusehenden Showacts ab. Insgesamt gelang es den Laupheimer Rock'n'Rollern wieder, ein Turnier mit Wohlfühlatmosphäre auszurichten.

Ergebnisse Landesmeisterschaften: Schülerklasse: 1. Platz: Jule Kirchner und Paul Mattern RRC im TSV Peiting, sowie Theresia Honig und Maxim Taach The Chili Rockers in der DJK Amberg.; 3. Platz: Emma Honig und Kilian Staudinger The Chili Rockers in der DJK Amberg.

Juniorenklasse: 1. Platz Verena Halsner und Pascal Kerschenlohr Rock’n’Roll Casino; 2. Platz: Eileen Rolshausen und Danyyil Kozachyshen TSG Blau-Gold-Gießen; 3. Platz: Elisa Barth und Jonas Bildmann RRC neuler-Schwenningen 1989. C-Klasse: 1. Platz Antonia Schmid und Julian Minsk 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg; 2. Platz: Pia Schätzle und Sascha Werner RRC im TV Bötzingen; 3. Platz: Johanna Bertz und Nino Kühne Rockin Wormel Worms. B-Klasse: 1.Platz: Elisabeth Bertz und Christian Langer Rockin Wormel Worms; 2. Platz: Lilli Pichler und Marco Schmidberger RRC Rosenheim 1977; 3. Platz: Franziska Schmid und Jan Wimmer RRC Rosenheim 1977. A-Klasse: 1.Platz: Michelle Uhl und Tobias Bludau 1. RRC Speyer; 2. Platz: Vanessa Gottschall und Christian Lehr 1. RRC Speyer ; 3. Platz: Julia Geishauser und Patrick Pfaller Rock’n’oll Casino.