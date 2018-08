„Tanzen macht Freu(n)de“ in den Ferien

Was macht man mit zu viel Energie und Adrenalin? Diese Kinder wissen es! Sie gehen zur ADTV Tanzschule Move Club und powern sich dort aus. Die Tanzschule bot am gestrigen Dienstag im Rahmen des Laupfrosch-Ferienprogramms zwei nach Altersgruppen eingeteilte Hip-Hop-Tanzgruppen an. Das Ziel der Stunde war das Erlernen eines Tanzes.

Nadine Miller, 24 Jahre, arbeitet seit einem Jahr bei Move-Club und ist für die Fitness- und Kinderkurse wie das „Starclub KIDZ“ zuständig, in das die kleinen Tänzer hineinschnuppern konnten. Sie unterrichtet sehr gerne Kinder, da sie „ihnen etwas mitgeben kann“, erklärt sie.

In der ersten Tanzgruppe nahmen 25 Kinder zwischen sechs und acht Jahren teil, überwiegend Mädchen. „Das ist nicht so schlimm“, winkt der siebenjährige Anton ab, der wie viele andere Kinder regelmäßig in die Tanzschule kommt und sich auch das Ferienprogramm nicht entgehen lässt.

Nach einem kurzen Spiel fingen die Kinder schon mit den ersten Schritten des Tanzes an, doch wer denkt, dass es nur eine trockene Choreographiestunde wird, hat sich getäuscht. Nadine unterbrach das Tanzen geschickt mit Spielen, um den Kleinen eine Pause zu gönnen und ihnen den Spaß am Tanzen nicht durch Überanstrengung zu verderben. Die Motivation der Tanzlehrerin ging schnell auf die Kleinen über, und sie bewegten sich begeistert zur Musik. Zum Abschluss durften die Eltern den erlernten Tanz ihrer Kinder sehen.

In der zweiten Gruppe haben nur sieben Kinder im Alter von neun bis elf Jahren teilgenommen, doch den Spaß ließen sie sich dadurch nicht verderben. „Normalerweise sind in meinem Kurs über 30 Kinder“, sagt die Tanzlehrerin. In dieser älteren Gruppe überprüfte Nadine die Einprägsamkeit der Kinder und hörte auch mal mitten drin auf zu tanzen, damit die Großen die Schritte aus dem Gedächtnis tanzen konnten. Auch in dieser Gruppe kam das Spielen nicht zu kurz.

Viele Kinder waren schon die letzten Male beim Ferienprogramm am Start und zeigten sich auch dieses Mal davon hellauf begeistert. Nicht umsonst heißt das Motto der Tanzschule „Tanzen macht Freu(n)de!“