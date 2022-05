Tag der offenen Tür im Martinusladen

Das Begegnungscafé und der Martinusladen öffnen am Samstag, 7. Mai. Interessierte können von 10 Uhr bis 15 Uhr die neuen Räumlichkeiten besichtigen und sich über das vielfältige Beratungsangebot informieren, heißt es in einer Medienmitteilung der Stadt Laupheim. „Der Martinusladen und das Begegnungscafé sind leuchtende Beispiele für die starke Solidarität in Laupheim. Dies wird sowohl deutlich im Neubau der beiden Einrichtungen als auch in ihrem späteren Wirken. Dass sowohl das Café als auch der Martinusladen bald seine Dienste anbieten kann, ist dem unglaublichen ehrenamtlichen Engagement zahlreicher Unterstützerinnen und Unterstützer zu danken, die sich mit Arbeitsstunden, finanziellen Spenden und Sachspenden eingebracht haben. Für diesen unglaublichen Einsatz sind wir überaus dankbar“, sagt Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind. Am Tag der offenen Tür findet im Martinusladen kein Einkauf statt.