SZ-Aktion rührt Senioren zu Tränen

Vor einer Woche hat die „Schwäbische Zeitung Laupheim“ dazu aufgerufen, den Menschen in Pflege- und Behindertenheimen zu schreiben – damit sie wissen, dass sie trotz des derzeit wegen der Corona-Krise herrschenden Besuchsverbots nicht alleine, sondern „Teil des Ganzen“ sind. Die Reaktion unserer Leserinnen und Leser ist überwältigend: Dutzende Briefe, Fotos und von Kindern gemalte Bilder sind schon per E-Mail bei den Einrichtungen eingegangen. Die Aktion läuft weiter.

„Die Senioren freuen sich riesig und sind teilweise zu Tränen gerührt“, berichtet Chantal Albert von der St. Elisabeth-Stiftung. Jeden Tag komme Post. Diese leitet Albert weiter an die verschiedenen Einrichtungen der Stiftung. Dort werden die Schreiben ausgedruckt und vom Pflegepersonal den Bewohnern vorgelesen. „Ein Mädchen hat sogar etwas auf dem Klavier gespielt und uns die mp3-Datei zugeschickt.“

Auch in den ASB-Seniorenzentren in Laupheim und Schwendi kommt die Post gut an. „Die Bewohner müssen sich die meiste Zeit in ihren Zimmern aufhalten und haben wenig Unterhaltung und Zerstreuung. Die Betreuungskräfte besuchen sie, lesen die Botschaften vor und zeigen die Bilder“, berichtet die Heimleiterin Roswitha Ruf. „Die Bewohner freuen sich über diese Aufmerksamkeit von eigentlich fremden Personen. Es ist ein wenig wie bei einer Brieffreundschaft.“ Gerade die Kinder legten sich mächtig ins Zeug, sagt Ruf. „Ein achtjähriges Mädchen mit Trisomie 21 hat uns ebenfalls Bilder geschickt.“

Rund 80 E-Mails, inklusive Videobotschaften, gingen bis Freitag im Seniorenzentrum der katholischen Kirchengemeinde Laupheim ein. „Die Aktion läuft richtig gut“, freut sich die Leiterin Stefanie Müller. Die Heimbewohner können die elektronische Post in Kleingruppen in einem Zimmer sehen und lesen, in dem Laptop, Beamer und Lautsprecher installiert sind. „Hinterher haben sie jede Menge Gesprächsstoff“, sagt Müller.

Briefe hängen im Wintergarten

Im Seniorenheim St. Josef in Weihungszell werden die Briefe sowohl in den Gruppenstunden als auch in der Einzelbetreuung vorgelesen und danach im Wintergarten des Hauses „mit den schönen Bildern aufgehängt, sodass die Bewohner immer wieder drauf schauen und auch selber nochmal lesen können“, sagt Dagmar Ott von der Sozialen Betreuung. „Die Reaktion von den Bewohnern war nur positiv. Einige haben geklatscht, und manchen standen auch Tränen vor Freude und Rührung in den Augen.“

„Die meisten Briefe lesen wir zentral vor. Manche drucken wir aus und geben sie weiter, wenn sie groß genug geschrieben sind“, erzählt Hedwig Danner vom Pflegeheim Danner in Schwendi. „Bilder drucken wir aus und hängen sie auf. Die Kinderbilder sind doch so schön, da haben die Senioren viel zu erzählen.“ Auch in Schwendi freut man sich sehr über die Post, da es sehr ruhig sei im Heim und derzeit auch keine Krankengymnastik oder Ergotherapie stattfindet.

Quer durch alle Altersschichten finden sich engagierte Briefeschreiber und Künstler. In krakeliger Kinderschrift geschriebene Briefe, oft „garniert“ mit hübschen, bunten Bildern, aber auch mehrere Seiten lange Briefe von Erwachsenen haben die Heime erreicht und machen den Empfängern nicht nur Mut, sondern legen zugleich auch Zeugnis davon ab, wie die Menschen in und um Laupheim mit der Krisensituation umgehen.

Frau schildert ihr Familienleben

Da ist das Schreiben einer Frau, die ihren Alltag schildert. Mit viel Humor verrät sie in ihrem vierseitigen, handgeschriebenen Brief, wie ihr Familienleben momentan aussieht: „Die erste ,unterrichtsfreie’ Woche haben wir schon geschafft. Allerdings musste ich meinen Jungs (neun und sieben Jahre alt) schon zu Beginn der Schulschließung klarmachen, dass trotzdem irgendwie eine Art Schule stattfinden müsse... Wir haben es bisher täglich geschafft, den riesigen Aufgabenstapel ein bisschen kleiner zu bekommen.“ Außerdem kocht und backt die Familie jetzt gemeinsam. Die „Würstchen im Schlafrock“ seien sehr lecker gewesen. Auch an Solidaraktionen wie dem gemeinsamen Musizieren am Sonntagabend hat die vierköpfige Familie teilgenommen: „Um 18 Uhr standen wir parat... Mit Blockflöte, Posaune, Klarinette und E-Gitarre schmetterten wir (...) ,Freude schöner Götterfunken’. In vier Tonarten, so schön scheußlich schräg, dass es eine wahre Freunde war.“

Ein Siebenjähriger berichtet von dem Storchennest, das er vom Fenster aus beobachten kann, und vom Grillen im Garten. Eine junge Familie schildert, wie sie den zweiten Geburtstag ihres Sohnes ganz im Kleinen und trotzdem mit viel Freude gefeiert hat: „(...) ohne Gäste, aber mit viel Liebe, Kuchen und Geschenken“. Das neue Laufrad wurde im Garten ausprobiert, und für jeden Tag dieser speziellen Zeit hat sich die Familie ein kleines „Highlight“ wie Blumen säen oder ein besonderes Spiel vorgenommen.

Eine Neunjährige schickt „Hoffnungsfunken“ in Schrift und Bild, eine Familie erzählt von ihren Spaziergängen in der Sonne, ein Zehnjähriger berichtet davon, wie er auf dem heimischen Bauernhof mit den Geschwistern durch den Stall tobt.

„Wir wollen Sie wissen lassen, dass wir in dieser schweren Zeit an Sie denken. Sie sind nicht alleine“, versichert ein Elternpaar mit einem sechsmonatigen Sohn den Seniorinnen und Senioren und spricht ihnen Mut zu. Trotz der gegenwärtigen Krise „blicken wir positiv in die Zukunft und werden uns nicht unterkriegen lassen“.

Vater und Brüder dürfen nicht ins Krankenhaus

Und dann ist da noch ein erst wenige Tage alter Bub, der Grüße ausrichten lässt. Sein Papa und seine großen Brüder durften ihn wegen Corona im Krankenhaus nicht besuchen, „das war sehr traurig“; auch seine Großeltern hat er noch nicht kennengelernt. Allein: „Ich bin gesund, 3270 Gramm schwer, 54 Zentimeter groß und endlich zu Hause.“ Mama und Papa schicken Fotos von ihm regelmäßig weiter, um anderen eine Freude zu bereiten – auch den Bewohnern des Seniorenzentrums Laupheim.

„Ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt“, wünscht ihnen der Bub kraft der elterlichen Feder und ist zuversichtlich: „Das Leben findet immer einen Weg.“