SVS will sich so gut wie möglich verkaufen

Es ist eine geradezu unlösbare Aufgabe für den SV Sulmetingen: Der Bezirksligist empfängt in der zweiten Runde des Fußball-Verbandspokals den Oberligisten FV Ravensburg. Anstoß der Partie ist am Mittwoch um 17.45 Uhr auf dem Sulmetinger Sportgelände.

„Das Spiel ist ein Bonus für uns. Der Fokus ist klar auf die Liga gerichtet“, sagt Sulmetingens Spielertrainer Heiko Gumper vor dem WFV-Pokalduell mit dem drei Klassen höher angesiedelten Gegner, der in Runde eins den FV Biberach aus dem Wettbewerb gekickt hat. „Wir freuen uns einfach darauf, gegen so einen hochkarätigen Gegner spielen zu dürfen. Es ist einfach ein Highlight. Das wollen wir auch genießen. Die Mannschaft hat sich das Spiel verdient.“ Möglich gemacht haben die Sulmetinger das Heimspiel durch einen überraschenden 4:0-Erfolg in Runde eins gegen den Landesligisten Altheim.

Mit einer erneuten Überraschung gegen den Oberligisten rechnet Heiko Gumper nicht. „Ravensburg ist haushoher Favorit. An einen Sieg ist nicht zu denken. Wir wollen uns so gut wie möglich verkaufen“, so der SVS-Spielertrainer. „Wenn es ein Ergebnis wie vor zwei Jahren in Runde eins gegen Ravensburg geben sollte, dann wären wir schon zufrieden.“ Damals verkauften sich die Sulmetinger teuer und unterlagen zu Hause mit 0:3. Den kommenden Gegner lobt Heiko Gumper in den höchsten Tönen. „Das ist eine Topmannschaft mit einem Toptrainer. Mit den Soyudogru-Brüdern haben sie zwei sehr starke Stürmer, auch der Rest der Mannschaft hat eine hohe Qualität“, sagt der SVS-Spielertrainer. „Über Jahre hinweg hat sich Ravensburg in der Oberliga gut behauptet. Diese Saison traue ich dem Club den Aufstieg in die Regionalliga zu.“

Wie er das Spiel mit seiner Mannschaft angehen will? „Wir werden versuchen, hinten die Null so lange wie möglich zu halten, den einen oder anderen Konter zu setzen oder über Standards zum Erfolg zu kommen“, erläutert Heiko Gumper. „Meine Mannschaft ist auf jeden Fall topfit. Das haben wir gegen Altheim in Runde eins gezeigt.“ Fehlen werden dem SVS-Spielertrainer Frank Brehm, Marcel Müller und Johannes Wilhelm, die alle im Urlaub weilen. Albert Gashi hingegen ist zurück aus dem Urlaub und steht wieder im Kader.

Wohlfarth nimmt Partie sehr ernst

An das Spiel vor zwei Jahren gegen Sulmetingen erinnert sich FVR-Trainer Steffen Wohlfarth noch, auch an das Ergebnis. Dass er die Sache am Mittwochabend trotz des Drei-Klassen-Unterschieds sehr ernst nimmt, verdeutlicht die Tatsache, dass er „mit der bestmöglichen Aufstellung“ spielen will, auch wenn nach dem Freiberg-Spiel am vergangenen Wochenende ein paar Spieler angeschlagen sind. Normal trainiert wurde vor dem Pokalspiel aber nicht, am Montag stand vielmehr Regeneration für diejenigen an, die am Sonntag in der Oberliga zum Einsatz kamen. Die nicht eingesetzten Spieler trainierten dafür voll. Nach dem Pokal ist am Donnerstag noch eine Einheit geplant, in der sich der FVR auf das erste Heimspiel der noch jungen Oberligasaison vorbereiten will. Vorher gilt aber die volle Konzentration dem Sulmetingen-Spiel, auch wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass der FVR keine allzu großen Probleme bekommt.