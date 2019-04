SVS verschenkt wertvolle Punkte

Die Fußballerinnen des SV Sulmetingen sind im Landesliga-Heimspiel gegen Tabellennachbar SG Altheim nicht über ein 3:3 hinausgekommen.

Der SV Sulmetingen war nach den vergangenen verlorenen Spielen auf Wiedergutmachung aus. Hierfür bot sich das Nachholspiel gegen Altheim an. Und die Sulmetingerinnen waren in puncto Effektivität in der ersten Halbzeit unschlagbar. Dem SVS genügten drei Angriffe, um durch die Treffer von Julia Hartmann (21.), Stefanie Baisl (36.) und Katharina Metzger (44.) mit 3:0 in die Halbzeitpause zu gehen.

Die zweite Spielhälfte gehörte aber allein den Altheimerinnen. Sie kombinierten beliebig, waren kreativ und aggressiv bis vor den Kasten von Selina Tomasi. Ihr und der Querlatte war es zu verdanken, dass es bis zur 50. Spielminute nur einen Gegentreffer von Ronja Braun gab. Laura Stoll gelang in der 70. Minute das 3:2. Als der Gastgeber schon hoffte, das Spiel glücklich zu beenden, reichte Tanja Kottmann (90.+1) eine Standardsituation aus, um das Spiel in ein verdientes 3:3 zu drehen. Nächsten Sonntag (11 Uhr) empfängt der SVS den Tabellenneunten aus Granheim.