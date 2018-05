SVS trennt sich 2:2 vom Spitzenreiter

Mit der besten Leistung in dieser Saison ist der SV Sulmetingen in der Frauenfußball-Landesliga II zu einem verdienten 2:2 (1:1) zu Hause gegen den Tabellenführer Asch/Sonderbuch gekommen. Wie erwartet, machten die Gäste in der Anfangsphase gleich mächtig Druck. Dennoch konnte die SVS-Abwehr die Bemühungen zumeist rechtzeitig unterbinden und so kam auch Sulmetingen immer wieder zu gefährlichen Gegenangriffen. In der 30. Minute markierte dann Julia Hartmann nach einem Eckball per Kopf das verdiente 1:0. Danach erhöhte der FVA nochmals das Tempo. Bei einem Foulspiel verletzte sich Nicole Hildenbrand und musste behandelt werden. Währenddessen musste der SVS durch Yvonne Baumann das 1:1 hinnehmen (45.). So ging es dann auch in die Halbzeit.

Kurz nach der Halbzeit verletzte sich auch noch Ines Armbrüster. Der FVA wurde nun immer stärker, es häuften sich die Torchancen. Yvonne Baumann war es dann, die zum 1:2 traf (79.). Da die Kraft auf beiden Seiten nachließ, entwickelte sich nun ein offeneres Spiel, in dem der FVA leichte Vorteile hatte. In Minute 85 bekam Sulmetingen einen Freistoß zugesprochen, den Natascha Hummel aus rund 25 Metern zum verdienten 2:2 im FVA-Gehäuse unterbrachte.

Trainer Schön hört auf

Nach dem Spiel gab Jürgen Schön offiziell bekannt, dass er als Trainer beim SV Sulmetingen aufhören werde.