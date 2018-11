SVS dreht 0:2-Halbzeitrückstand

Der SV Sulmetingen hat in der Frauenfußball-Landesliga II am elften und damit letzten Spieltag vor der Winterpause zu Hause die SpVgg Lindau mit 3:2 geschlagen. Dabei machte der SVS einen 0:2-Halbzeitrückstand gegen den Tabellenzweiten wett.

Lindau machte von Anfang an Druck und ging zur Überraschung der Sulmetingerinnen bereits früh durch Marina Rudhart in Führung (4.). Der SVS konnte danach kaum für spürbare Entlastung sorgen und es war erneut Marina Rudhart (21.), die das 2:0 für Lindau besorgte. Dies war auch der Halbzeitstand. In Hälfte zwei waren die Gastgeberinnen nicht wiederzuerkennen. Sie setzten die taktischen Anweisungen von Trainer Reiner Hunger sehr gut um und wurden schließlich mit dem Anschlusstreffer durch Julia Hartmann belohnt (56.).

Nun war Lindau der große Kraftaufwand der ersten Hälfte anzumerken. Durch schnelle und druckvolle Aktionen gelang der Heimmannschaft innerhalb von zehn Minuten die Kehrtwende. Katharina Metzger (61.) und Julia Hartmann (67.) brachten den SVS auf die Siegerstraße. Zwar wurde es zum Schluss noch einmal spannend, als Lindau auf den Ausgleich hinarbeitete. Doch die Defensivkräfte des SVS ließen keine gefährlichen Bälle mehr auf das eigene Tor zu.