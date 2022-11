SV Sulmetingen turnt durch die Disney-Welt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bunt wie das Disney-Universum selbst präsentierte sich die Turnabteilung des SV Sulmetingen am diesjährigen Turnnachmittag. Unter dem Motto „Disney-Welt in Semadenga“ haben 150 Kinder und Jugendliche mit viel Begeisterung und Freude in der voll belegten Mehrzweckhalle in Untersulmetingen ihr Können unter Beweis gestellt.

Nach einem gemeinsamen Einmarsch zur Eröffnung tauchten die insgesamt 13 Gruppen in die Disney-Welt ein. Abteilungsleiterin Ramona Köble führte durch das vielseitige Programm, an dem die Trainerinnen und Trainer mit ihren Gruppen seit Beginn des Schuljahres gearbeitet hatten.

Die folgenden zweieinhalb Stunden zeigte der SV Sulmetingen quer durch alle Altersgruppen seine turnerische Vielfalt. Während die jüngsten Sportlerinnen und Sportler des Eltern-Kind-Turnens an der Hand von Mama und Papa ihren Auftritt meisterten, hüpften die Spielturn-Kids als Dalmatiner und Zwerge schon selbstständig über die Turngeräte. Die Geräteturnerinnen und Geräteturner verwandelten sich in Eisprinzessinnen, Sternenkrieger und viele andere Disney-Figuren und präsentierten an den verschiedensten Geräten ihre Auftritte. Wilde Sprünge mit dem Trampolin auf den Mattenberg, elegante Turnelemente am Boden, höchste Spannung am Schwebebalken und nicht zuletzt beeindruckende Hebefiguren der Sulmetinger Cheerleader prägten den Nachmittag. Die gesamte Vielfalt des Turnsports in einem Auftritt zeigten dann abschließend die ältesten Turnerinnen und Turner ab Jahrgang 2010. Bei fröhlicher Mickey-Mouse-Musik erlebte das Publikum dynamische Überschläge auf der Airtrackbahn, kunstvolle Akrobatik am Schwebebalken sowie artistische Flugeinlagen am Stufenbarren und Hochreck.

Ramona Köble dankte zum Abschluss allen, die zum Gelingen des Turnnachmittags beigetragen hatten. „Ohne die vielen motivierten Ehrenamtlichen in unserem Sportverein hätte dieser Nachmittag nie stattfinden können. Auch die Kinder haben fleißig für ihre Auftritte geprobt und es ist toll zu sehen, dass das Publikum sich von der Begeisterung der Turnerinnen und Turner so mitreißen hat lassen“, sagte die Abteilungsleiterin, die als Hauptorganisatorin selbst Blumen für ihr Engagement erhielt. Publikum, Ehrenamtliche und die Sportlerinnen und Sportler waren sich einig – ein rundum gelungener Turnnachmittag.