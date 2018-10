SV Sulmetingen spielt remis

Der SV Sulmetingen hat sich in der Frauenfußball- Landesliga II zu Hause 2:2 (1:1) vom TSV Sondelfingen getrennt.

Die Heimelf verschlief die erste Halbzeit vollkommen und ging mit einem glücklichen 1:1 in die Halbzeitpause. Das Spiel war bis dahin gekennzeichnet von Fehlern im Aufbauspiel und Nachlässigkeiten in der Defensivarbeit. Die Gäste waren spielbestimmend und hatten in der 15. Minute die Riesenchance, per Foulelfmeter verdient in Führung zu gehen. Diese und weitere Gelegenheiten ließen der TSV aber ungenutzt. Erst kurz vor dem Seitenwechsel gelang Sondelfingens Louisa Teufel das 0:1 (43.), Lisa Kaiser glich nur zwei Minuten später aus.

Nach der Pause kam der SVS besser ins Spiel, geriet jedoch durch Julia Tempel erneut in Rückstand (54.). Julia Hartmann war es dann, die durch einen direkt verwandelten Freistoß das 2:2 erzielte (65.). In der Schlussphase hatte der SVS zahlreiche Chancen in Führung zu gehen, scheiterte aber nicht selten an der ausgezeichneten TSV-Abwehr. Das 2:2 war letztlich leistungsgerecht.

Für die Partie am nächste Wochenende gegen SV Granheim erwartet SVS-Coach Reiner Hunger eine deutliche Leistungssteigerung von seiner Mannschaft.