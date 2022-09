SV Sulmetingen lädt zum Jugendfußballturnier

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jugendfußballabteilung des SV Sulmetingen veranstaltet am Wochenende, 10. und 11. September, ihr traditionelles Feldturnier auf dem Sportgelände des SVS in Untersulmetingen. Gespielt wird in allen Altersklassen, wobei die A-, B- und C-Junioren am Samstag jeweils ein Freundschaftsspiel ausführen, teilt der verein in einem Schreiben mit.

Um 10 Uhr starten die C-Junioren der Spielgemeinschaft mit Griesingen gegen die SGM Mietingen. Parallel spielen sie in den Mannschaftsgrößen 7er auf dem Trainingsplatz und 11er auf dem Hauptplatz. Anschließend gilt es für die B-Junioren ab 12.30 Uhr mit der SGM Altheim-Alb/Hochsträß um die Tore. Den Samstag abschließen werden die A-Junioren. Ab 14.30 Uhr geht es gegen die SGM Bellenberg.

Am Sonntag nehmen 48 Mannschaften aus der näheren Umgebung in den Altersklassen der Bambini, F-, E- und D-Junioren teil. Das Turnier beginnt am Sonntag um 9 Uhr mit den E-Junioren auf dem Hauptplatz und den D-Junioren-Mannschaften auf dem Nebenplatz. Ab 12.30 Uhr starten dann die Bambini und ab 15.30 Uhr die F-Junioren mit einem Spielangebot.