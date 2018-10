SV Sulmetingen klettert auf Platz vier

Der SV Sulmetingen hat in der Frauenfußball-Landesliga II in einem sehr torreichen Spiel beim SV Granheim gewonnen. Am Ende setzt sich der SVS mit 5:4 (3:2) durch.

Die Gastgeberinnen erwischten einen Bilderbuchstart und gingen durch Lisa Pfänder (11.) und Nancy Oßwald (18.) mit 2:0 in Führung. Beide Treffer gelangen den Granheimerinnen nach Eckbällen, bei denen es bei den Gästen noch ein wenig an der notwendigen Zuordnung fehlte. Ab da dominierten aber die Sulmetingerinnen das Spiel. Die Belohnung für die Mannschaft von Trainer Reiner Hunger folgte schließlich durch den Anschlusstreffer von Katharina Metzger (36.) und die beiden Tore von Julia Hartmann (38., 42.).

Der SVS kam unverändert aus der Kabine und machte dort weiter, wo er zuvor aufgehört hatte. Anna Steigerwald (77.) und Julia Hartmann (78.) bauten den Vorsprung auf 5:2 aus. In den letzten acht Minuten schlich sich jedoch ein wenig Nachlässigkeit ins Spiel der Sulmetingerinnen ein. Dies nutzten die Gastgeberinnen eiskalt aus und verkürzten nochmals auf 4:5. Dies war dann allerdings auch der Endstand in einem kurzweiligen Spiel in Granheim. Durch den Sieg kletterte der SV Sulmetingen auf den vierten Tabellenplatz in der Landesliga II. Am kommenden Sonntag ist der Tabellennachbar SG Altheim zu Gast beim SV Sulmetingen.