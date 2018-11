SV Sulmetingen fährt Heimsieg ein

Der SV Sulmetingen hat in der Frauenfußball-Landesliga zu Hause den VfL Munderkingen mit 4:0 (2:0) geschlagen. Durch den Sieg behauptete der SVS Tabellenplatz vier.

Vor einer beachtlichen Kulisse gefielen die Gastgeberinnen von Anfang an durch schnelle Kombinationen und den nötigen Druck nach vorn. Bereits nach 13 Minuten besorgte Katharina Metzger das 1:0 für Sulmetingen. Kurz darauf konterte der SVS über die rechte Seite, Sandra Egle bediente Julia Hartmann, die nur noch den Fuß hinhalten musste – 2:0 (19.). Die letzten zehn Minuten der ersten Hälfte gehörten klar dem VfL, SVS-Torhüterin Julia Weber hielt jedoch die Führung fest.

In Hälfte zwei knüpfte Sulmetingen an die gute erste Halbzeit an. Natascha Hummel schnappte sich den Ball, spielte ihn erneut lang auf die rechte Seite. Die anschließende Flanke fand Lisa Kaiser freistehend am Elfmeterpunkt und diese köpfte zum 3:0 ein (50.). Munderkingen verzeichnete in der Folge ebenso einige gefährliche Szenen. Die besten Chancen zum 1:3 hatte der VfL in der 70. Minute, allerdings traf der Ball nur die Querlatte.

Kurios wurde es dann in der 83. Spielminute. Eine Sulmetingerin wurde nach Ansicht der Munderkingerinnen in abseitsverdächtiger Position angespielt, bevor sie den Ball in die Mitte zu Lisa Kaiser ablegte. Kaiser traf den Ball nicht richtig und dieser kullerte in Richtung Tor, bevor er von der Torhüterin gestoppt wurde. Allerdings war zunächst unklar, ob der Ball die Linie überschritten hatte oder nicht. Die anschließende Diskussion beendete die souveräne Schiedsrichterin Fabienne Blender schnell und entschied auf Tor für Sulmetingen. Das 4:0 bedeutete gleichzeitig den Endstand.