SV Sulmetingen beendet Negativserie

Der SV Sulmetingen hat in der Frauenfußball-Landesliga II zu Hause mit 3:1 (1:1) gegen den SV Uttenweiler gewonnen. Damit beendete der SVS die jüngste Negativserie und kletterte erneut auf den fünften Tabellenplatz.

Der SVS war von der ersten Minute an spielbestimmend und ging wenig zimperlich im Zweikampfverhalten zu Werke. Früh brachte Julia Hartmann die Gastgeberinnen in Führung (5.). In der Folge kamen zahlreiche Sulmetinger Torchancen hinzu, die aber ungenutzt blieben. Uttenweiler konnte sich nur selten aus der Umklammerung des SVS lösen. Eine Standardsituation nutzte dann aber Yvonne Herzhauser zum 1:1 (22.). Auch in Hälfte zwei attackierten die Sulmetingerinnen die Gäste früh in deren Hälfte und suchten möglichst schnell den Torabschluss. Diese Devise führte in der 54. Minute zum 2:1 durch Alisa Wieland. Den Schlusspunkt zum verdienten 3:1 (64.) setzte erneut SVS-Mannschaftskapitänin Julia Hartmann. Am nächsten Wochenende geht es für Sulmetingen nun nach Munderkingen, danach folgen die Partien gegen den SV Eglofs und zum Abschluss gegen die SpVgg Lindau.