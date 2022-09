SV Mietingen II gewinnt im Heimspiel

Im ersten Spiel der neuen Saison in der Regionenliga trennte sich der SV Mietingen I beim SV Reinstetten I mit einem gerechten 1:1. Der SV Mietingen II übernahm nach dem 2:0 Erfolg gegen die SGM SV Bad Waldsee/SV Reute die Tabellenführung in der Bezirksliga Riß, heißt es in einer Mitteilung des SV Mietingen.

SV Reinstetten I - SV Mietingen I 1:1 (1:1)

In der kampfbetonten Partie hatte der SV Reinstetten die ersten 20 Minuten klare Feldvorteile, ohne jedoch etwas Zählbares daraus zu machen. Danach konnte Mietingen das Spiel ausgeglichen gestalten, vergab allerdings laut Mitteilung eine Riesentorchance durch Johanna Dwornik, die einen Steilpass von Jessica Ganz am Tor vorbei schob. Kurz vor der Halbzeitpause spielte Jessica Ganz einen Ball in den freien Raum, Melanie Egle (42.) verwandelte zur Mietinger 1:0 Führung. Im Anschluss vergab Johanna Bretzel (43.) nach einem Alleingang gegen die Reinstetter Torhüterin das 2:0. Mit dem Halbzeitpfiff gelang dem SV Reinstetten der 1:1 Ausgleich, als Kathrin Haas (45.) einen Abpraller verwandelte, heißt es in der Mitteilung. Im 2. Durchgang war Mietingen zwar spielbestimmend, konnte allerding auch die zwei Torchancen durch Melanie Egle kurz vor Spielende nicht nutzen. So blieb es bis zum Spielende beim 1:1.

SV Mietingen II – SGM SV Bad Waldsee/SV Reute 2:0 (1:0)

Mit der SGM Bad Waldsee/Reute war ein Team, welches in der letzten Saison noch in der Bezirksliga Bodensee spielte, in Mietingen zu Gast, heißt es weiter. Die Heimelf tat sich zu Beginn schwer und musste einige brenzlige Situationen bewältigen. Die erste Mietinger Chance, einen Querpass von Lena Kohn in den Strafraum, nutzte Tamara Fischer (10.) zur 1:0 Führung. Weitere Torchancen auf beiden Seiten wurden jeweils von den Abwehrreihen entschärft. Auch in der 2. Halbzeit war das Spiel ausgeglichen, beide Teams erspielten sich laut Mitteilung gute Torchancen. Die Entscheidung fiel dann in der 84. Minute. Die eingewechselte Sabrina Friedel spielte einen Steilpass auf die ebenfalls eingewechselte Torjägerin Lisa Müller, die zum 2:0 Endstand einschob.