SV Eberhardzell erhält Sepp-Herberger-Urkunde

Der SV Eberhardzell ist beim Jugendstaffeltag der A- bis E-Junioren in Baustetten von Bezirksjugendleiterin Heidi Münch mit der Sepp-Herberger-Urkunde für besonderes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden. Der SVE hatte während des Corona-Lockdowns einen virtuellen Adventskalender aufgelegt, um die Nachwuchsfußballer bei guter Laune zu halten und sie zu motivieren, am Ball zu bleiben, heißt es in einer Mitteilung des Fußballbezirks Riß.

Thilo Matits wurde beim Jugendstaffeltag unter anderem als Staffelleiter mit der Jugendleiter-Ehrennadel in Silber geehrt. Leonhard Bauer erhielt die Verbandsehrennadel in Silber für seine Tätigkeit, unter anderem als Jugendspielleiter seit 2006.

Neue Mädchenreferentin

Alle Staffelleiter – Willi Schaible, Thilo Matits, Erich Wachter und Heidi Münch – wurden in Baustetten ohne Gegenstimme entlastet und wiedergewählt. Vorgestellt wurden als neue Mädchenreferentin Eva Hertenberger und als U25-Beauftragter Josef Rief junior. Er gilt laut Mitteilung als Bindeglied von der Jugend zum Bezirksvorstand.

Die Vorstellung der Spielrunde moderierte der langjährige Jugend-Spielleiter Leonhard Bauer. Gemeldet wurden: 15 A-Juniorenteams (davon zwei in der Landesstaffel), 20 B-Junioren- (davon eine in der Verbandsstaffel und eine in der Landesstaffel), 26 C-Junioren- (darunter zwei in der Verbandsstaffel, eine in der Landesstaffel), 37 D-Junioren-, 51 E-Junioren-, 46 F-Junioren- und 45 Bambini-Mannschaften. Zudem wurden drei B-Mädchen-, vier C-Mädchen- und zwei D-Mädchen-Teams gemeldet.

Zwei Quali-Staffeln im A-Jugend-Bereich

Nach einer Abstimmung hat man sich im A-Jugend-Bereich auf zwei Quali-Staffeln mit einfacher Vorrunde einigen können. In der B-Jugend gibt es eine einfache Vor- und Rückrunde. Die C-Jugend spielt in zwei Elfer-Quali-Staffeln und einer Siebener-Quali-Staffel, die D-Jugend in vier Neuner-Staffeln und einer Siebener-Staffel. Angesprochen wurden laut Mitteilung für die D-Jugend die Talentrunde eins und zwei. Voraussetzung dafür seien eine schlagkräftige und durchhaltefähige Mannschaft. Die Staffeleinteilung bei den Mädchen ist aktuell nur noch bezirksübergreifend möglich mit den Bezirken Riß, Donau/Iller und Donau.

Die Regelspielzeiten wurden an den Rahmenterminplan und an coronabedingte zeitliche Abstände angepasst. Der gelbe Spielerpass fällt ab kommender Saison vollständig weg. Bei Entscheidungsspielen wird das Torverhältnis nicht berücksichtigt, bei gleicher Punktzahl zählt der direkte Vergleich.

Termine für VR-Talentiade

Die VR-Talentiade steigt am 18. September in Bellamont und am 19. September in Laupheim, der jeweils erstplatzierte Verein kommt weiter. Die Bezirks-Endrunde findet am 3. Oktober in Ochsenhausen statt. Dabei kommen die beiden Erstplatzierten weiter. Das WFV-Finale richtet der Bezirk Riß am 5. Dezember in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach aus. Die Willkommenstage der Bambini sind für den 25. September in Wain und 26. September in Warthausen geplant. Der Meldeschluss für die Bezirkshallenmeisterschaften ist der 26. September, Anmeldungen nimmt Christian Beth entgegen.

Expertin Angelika Fioranelli-Petersohn gab beim Jugendstaffeltag Hinweise zum Schulfußball. Ein Kurzvortrag von Schiedsrichterobmann Jochen Oelmayer zu den Problemen in der Gruppe Riß ergab, dass für kommende Saison 20 Schiedsrichter nicht mehr zur Verfügung stehen und Jugendspiele auch ohne geprüfte Unparteiische stattfinden müssen. Der sehr große Arbeitsaufwand von Schiri-Einteiler Klaus Brandauer wird künftig auf mehrere Schultern verteilt. Für mehr als 30 000 Spiele hat Klaus Brandauer in seiner Laufbahn Schiedsrichter eingeteilt, wofür es anhaltenden Beifall gab.

Appell für mehr qualifizierte Übungsleiter

Der Bezirksvorsitzende Siegfried Kühner appellierte an die Vereine, dass für die Jugendmannschaften unbedingt qualifizierte Übungsleiter eingesetzt werden sollen und nicht nur für die Vereinsaushängeschilder im Aktivenbereich. „Wir müssen die Kinder von der Schule abholen und in den Verein integrieren, ansonsten gibt es in ein paar Jahren für unsere schönen Sportanlagen keine aktiven Spieler mehr“, sagte Kühner.

Großen Respekt zollte der Bezirksvorsitzende Jugendspielleiter Leonhard Bauer für dessen Arbeit. Er hat laut Mitteilung in unzähligen Stunden außer den F-Jugendlichen und Bambini noch 149 Jugendstaffeln und zum Teil bezirksübergreifend neun Mädchenstaffeln zusammengestellt. Von 62 Vereinen im Bezirk Riß gibt es derzeit nur drei, die in der Jugend keine Spielgemeinschaft (SGM) unterhalten. Einen weiteren Appell richtete Kühner an die Vereine, unbedingt die Corona-Hygieneregeln strikt einzuhalten und die Zuschauer aufzufordern, sich entweder mit einer App oder in Besucherlisten einzutragen.