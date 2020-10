SV Baustetten trifft im Nachholspiel auf BSC Berkheim

Der SV Baustetten empfängt in der Fußball-Bezirksliga Riß am Mittwoch den BSC Berkheim. Anpfiff ist um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am grasigen Weg in Laupheim. Die Partie ist ein Nachholspiel vom dritten Spieltag, seinerzeit war die Begegnung coronabedingt abgesagt worden.

In Laupheim hat der Drittletzte den Tabellenzwölften zu Gast. Beide Teams haben bisher jeweils vier Spiele absolviert. Der BSC hat fünf Zähler auf dem Konto, der SVB drei Punkte. Diese holte Baustetten am vergangenen Wochenende durch einen Erfolg beim TSV Kirchberg (3:0), während die Partie der Berkheimer bei Gutenzell coronabedingt abgesagt wurde. Ein Favorit im Nachholspiel ist nicht auszumachen.