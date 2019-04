SV Baustetten stellt sich neu auf

Fast 100 Teilnehmer waren am Wochenende dabei, als sich der SV Baustetten bei der Jahreshauptversammlung ein neues Konstrukt gegeben hat. Anlass war, dass die gesamte bisherige Vorstandsspitze ihre Ämter zur Verfügung gestellt hatte und sich keine Nachfolge finden ließ. Jetzt hat der Verein drei Vorsitzende mit verschiedenen Aufgabe.

Schon zu Beginn der Versammlung hatte der damalige Vorsitzende August Dilger durchblicken lassen, dass es keine Versammlung wie jede andere werden sollte. Zum sportlichen Teil berichtete er über eine überaus erfolgreiche Saison der ersten Mannschaft, die nach dem zweiten Platz in der Kreisliga A über die beiden Relegationsspiele gegen Erolzheim und Alberweiler den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte und derzeit auf dem dritten Tabellenplatz steht. Die zweite Mannschaft belegt aktuell den achten Platz in der Kreisliga B und hat noch viel Luft nach oben. Eine gute Saison spielt das Reserveteam, welches den Platz zwei in der Tabelle einnimmt.

Zum Zusammenhalt im Verein tragen laut Dilger auch die gesellschaftlichen Aktivitäten wie Altpapier- und Schrottsammlung, Maibaumstellen, Elfmeterturnier, Weinfest, Binokelturnier mit Schlachtfest, die jährliche Weihnachtsfeier und die monatlichen Hähnchenwochenenden bei. Ärgerlich waren im vergangenen Jahr drei Einbrüche im Sportheim.

Aktuell 401 Mitglieder

Der SV Baustetten zählt aktuell 401 Mitglieder, darunter neun Ehrenmitglieder und einen Ehrenvorstand. Stark abgenommen hat die Zahl der aktiven Schiedsrichter, derzeit pfeifen lediglich zwei Schiedsrichter für den Verein.

Der Schriftführer Alfons Fischer gab der Versammlung die Zusammenfassung der Jahreshauptversammlung 2018 zum Besten. Der Kassierer Frieder Gröner konnte von einer positiven Entwicklung der Vereinskasse berichten. Maßgeblichen Anteil hatten die Stadt Laupheim und der Förderverein mit jeweils größeren Zuschüssen. Somit sind die Mittel für die nächste Investition, die Bewässerungsanlage der Sportplätze, gesichert.

Für den beruflich verhinderten Jugendleiter Jochen Walter ergriff der Vereinsvorsitzende an dem Abend noch einmal das Wort. In der Spielgemeinschaft mit Burgrieden und Mietingen sind mehr als 200 Jugendliche in zehn Mannschaften am Ball, dafür stellt der SV Baustetten 127 Spieler sowie 24 Trainer und Betreuer.

Bei A-, B-, und C-Junioren ist der SVB mit Mietingen und Burgrieden vereint, gemeinsam mit Mietingen nehmen die D-Junioren mit zwei Mannschaften am Spielbetrieb teil. Für die E- und F- Junioren reichen die eigenen Spieler, um am Spielbetrieb teilzunehmen.

Die beiden Trainer Christian Endler und Josip Roncevic sahen den Aufstieg in die Bezirksklasse dem absoluten Willen und Zusammenhalt in der Mannschaft geschuldet. Unterstützung bekommen die beiden Spielertrainer von Marcel Hess und Stefan Ott, die sich als Co-Trainer einbringen.

Wenig zu berichten hatte AH-Leiter Andi Rondinella, dem die Spieler ausgehen: Der „Nachwuchs“ lässt auf sich warten. Lediglich ein – erfolgreiches – Spiel gegen die 3. Mannschaft des SV Baustetten wurde ausgetragen. So beschränken sich die sportlichen Aktivitäten der Senioren auf das wöchentliche Training und das gemütliche Beisammensein.

Ortsvorsteher Dietmar Kögel nahm die Entlastungen der Funktionsträger vor. Diese wurden einstimmig von der Versammlung erteilt. Kögel hob besonders die Jugendarbeit des Vereins hervor. Was den Hallenbau betrifft, konnte er berichten, dass die Mittel für die Planung im Gemeindebudget eingestellt seien.

Neue Spitze gewählt

Bei den folgenden Wahlen stellten der Vorsitzende August Dilger, sein Stellvertreter Frank Elsässer und der Kassierer Frieder Gröner ihre Ämter zur Verfügung. Ersatz beziehungsweise Nachrücker gab es nicht. In mehreren Sitzungen vor der Jahreshauptversammlung wurde ein neues Konstrukt der Vereinsführung ausgeklügelt, welches der Beisitzer Stefan Ott anhand einer Powerpoint-Folie präsentierte. So wird die Vorstandschaft künftig in drei Bereiche eingeteilt.

Für das Ressort „Sport“ wurde der bisherige Geschäftsführer Martin Schick vorgeschlagen. Das „Sportheim“, die zweite Säule im Organigramm, untersteht Ralf „Wally“ Maier. Zuständig für den Bereich „Öffentlichkeitsarbeit“ ist Christian von Eick. Autark laufen die Ressourcen Spielleiter (Klaus Romer), Kassierer (Florian Raja), Schriftführer (Alfons Fischer) und Kassenprüfer (Bruno Ksiazkiewicz).

Zu den bisher im Amt befindlichen Beisitzern Georg Birk-Braun, Arnold Leven, Tobias Glass, Thomas Rodi, Tobias Betz, Wolfgang Beck, Marco Speidel, Stefan Ott, Simon Dilger, Franz Ott, Jochen Walter wurden Patrick Treder, Christian Rodi, Christian Schaible, Felix Beulig, Manuel Rodi und Moritz Haller als weitere Beisitzer zur Wahl vorgeschlagen. Die neue Vorstandschaft und alle neuen Funktionsträger wurden von der Versammlung einstimmig gewählt. Die neuen Vorsitzenden sind nach Prüfung und Eintrag ins Handelsregister beschlussfähig.

Walter Hertenberger stellte als Vorsitzender den Zweck des Fördervereins vor. Zu den Aufgaben zählen unter anderem das Management von 40 Bandenwerbungen und 26 Anzeigen im Stadionblatt. Der scheidende zweite Vorsitzende Frank Elsässer hielt am Ende noch eine Laudatio auf den nun ehemaligen Vereinsboss August Dilger und überreichte ihm ein Abschiedsgeschenk.