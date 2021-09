Der SV Baustetten II hat in der Fußball-Kreisliga B II auf dem Kunstrasenplatz in Laupheim das Heimspiel gegen die TSG Achstetten II mit 1:0 (0:0) gewonnen. Der SVB II hatte mehr Spielanteile und die besseren Chancen, darunter zwei Lattentreffer (40., 63.) zu verzeichnen. Der Gast blieb aber bei seinen sporadischen Kontern jederzeit torgefährlich. Das Tor des Tages zum ersten Heimsieg der Saison gelang nach einem Eckball Michael Naß (74.) per Kopf.