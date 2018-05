Summernight lockt mit Bands von Funk bis Rock

In exakt vier Wochen startet das Summernight-Festival in Laupheim in die neue Saison. Das Line-up kann sich sehen lassen: Die Crazy Diamonds eröffnen den Veranstaltungsreigen am Donnerstag, 21. Juni, mit Musik von Pink Floyd. Vorab spielen Dionysos Ashweed, die ihre Inspirationen ebenfalls von den großen Bands der 70er-Jahre ziehen.

Freitags geht es weiter mit einem rockigen Doppelpack: Die Speedfolker Fiddler’s Green (linkes Foto) treten im Schlosshof auf, gefolgt von den Deutschrockern Heisskalt. Eröffnet wird der Abend vom Gewinner des diesjährigen Nachwuchsfestivals im JuZe, Letters and Trees. Am Samstag schließlich bietet Akua Naru (Foto rechts) eine Mischung aus Rap, Soul, Jazz und Funk. Außer ihr treten auch The Phunkguerilla & Cosmo Klein sowie Kaffkönig auf.

Zu Publikumsmagneten entwickelt haben sich die After-Show-Partys, die am Freitag (mit Yi1) und Samstag (DJ T-Rex) steigen. Wer sich nicht entscheiden kann, welchen Festival-Tag er bevorzugen soll, dem könnte ein Doppelpass gerade recht kommen. Er umfasst den Eintritt für Freitag und Samstag inklusive After-Show-Party.

Karten für das Summernight-Festival gibt es im Kulturhaus Schloss Großlaupheim, im Café „Milch & Zucker“, unter tickets.schwaebische.de oder Telefon 0751/29 555 777. Hier erhalten SZ-Abokarten-Inhaber zehn Prozent Rabatt auf Tageskarten.