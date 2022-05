Summernight-Festival wird dieses Jahr ein bisschen kleiner als gewohnt

Zwei Jahre lang gab es kein Heimatfest und damit auch kein Summernight-Festival. Und auch dieses Jahr läuft die Traditionsveranstaltung im Schlosshof nicht ganz so wie sonst.

Im kommenden Jahr feiert das Summernight-Festival in Laupheim ein Jubiläum – oder doch nicht? Fakt ist: Die erste große Bühnenparty unter diesem Namen fand im Sommer 1973 statt. Doch Pasqual Thonemann, Vorsitzender des Jugendkulturvereins und damit Hauptorganisator des Festivals, winkt ab.

„Wir zählen die Anzahl der Festivals, nicht die Jahre“, erklärt er. Deshalb wird es auch noch ein paar Jahre dauern, bis wirklich Jubiläum gefeiert werden kann. Zum Teil ist das auch der Corona-Pandemie geschuldet – 2020 und 2021 fiel die große Sause aus.

Zwei Gründe für die „kleinere“ Version

Und auch bei der Auflage 2022 läuft es nicht wie in früheren Jahren, denn anders als sonst werden keine Bands abends im Schlosshof spielen. „Wir machen was, aber das Ganze wird dieses Jahr etwas kleiner als gewohnt“, sagt Thonemann. Dafür gibt es zwei Gründe. „Zum einen fehlt es uns an Nachwuchs“, erklärt der der Jugendkulturvereinsvorsitzende.

„Viele Mitglieder haben in der Zeit der Pandemie ein Studium angefangen und können gerade im Vorfeld des Summernight nicht mehr bei den Vorbereitungen helfen.“ Und neue Leute zu gewinnen, sei angesichts der Pandemie schwierig gewesen.

Ein weiterer Grund: „Bis in den März hinein wussten wir nicht, ob und unter welchen Auflagen das Festival stattfinden kann“, erläutert Pasqual Thonemann. Doch ganz ohne Summernight-Festival wird dieses Heimatfest dann doch nicht über die Bühne gehen. „Wir feiern mit einer Light-Version“, sagt Maria Hellwig, die Vize-Vorsitzende des Jugendkulturvereins.

Zwei Partys und ein „Zuckerle“

Im Klartext heißt das: Aus der bisherigen After-Show-Party nach den Konzerten werden abendfüllende Veranstaltungen. Am Freitag, 1. Juli, gibt sich der aus dem Fernsehen bekannte Moderator, Schauspieler und Musiker Mola Adebisi die Ehre. Einen Tag danach, am Samstag, 2. Juli, will DJ T-Rex das Partyvolk im Schlosshof rocken. Beide Veranstaltungen beginnen um 21.17 Uhr, gefeiert werden darf bis tief in die Nacht.

Und noch ein „Zuckerle“ gibt es in diesem Jahr, über das sich viele Laupheimerinnen und Laupheimer freuen dürften: Der Frühschoppen ist wieder da! Und zwar nicht in einem Festzelt auf dem Vergnügungspark, sondern im Schlosshof.

„Da gehen wir wieder ein Stück ,back to the roots’“, freuen sich Thonemann und Hellwig. Und hier steht dann doch eine „echte Band“ auf der Bühne: Brassport werden die Besucherinnen und Besucher von 11 bis 13 Uhr durch den Samstagvormittag grooven.

Sicherheitsgebühr statt Eintritt

Für alle Veranstaltungen gilt: Es gibt keinen Vorverkauf. „Wir erheben lediglich eine Sicherheitsgebühr, um die Security zu finanzieren“, sagt Pasqual Thonemann. Diese liegt bei den Abendveranstaltungen bei drei bis fünf Euro, beim Frühschoppen soll sie rund fünf Euro betragen. „Auf den Festbändel gibt es beim Frühschoppen aber 50 Prozent Nachlass.“

Grundsätzlich gilt für den Jugendkulturverein: „Es geht uns nicht darum, einen Gewinn einzufahren. Aber eine schwarze Null wäre schön“, so der Vorsitzende. „Und dass wir wieder gemeinsam was auf die Beine stellen können“, ergänzt Maria Hellwig.

Denn für beide steht fest: Zwei Jahre ohne Summernight-Festival, „das war traurig, da hat ein Stück Lebensqualität gefehlt“. Das soll sich nun wieder ändern. Und nächstes Jahr, so der große Wunsch, sollen auch wieder Live-Bands auftreten. Die werden dann sicher auch ein bisschen Jubiläumsstimmung verbreiten, auch wenn es gar kein „richtiges“ ist...

Jugendkulturverein sucht Nachwuchs

Der Jugendkulturverein Laupheim sucht dringend „frisches Blut“, auch, um im kommenden Jahr wieder ein richtiges Summernight-Festival auf die Beine stellen zu können. Wer gerne mithelfen möchte, das bei allen Generationen geschätzte Event zu unterstützen, kann sich per E-Mail an info(@)summernight-festival.de an den Vorstand des Vereins wenden und Näheres erfragen.