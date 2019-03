Summernight-Festival bekommt neues Logo

Viele Laupheimer interpretieren das Logo des Summernight-Festivals falsch: manchmal als schlichten Kreis, manchmal als Zielscheibe. Doch es handelt sich um die Membran einer Bassbox, erklärt Pasqual Thonemann, Vorsitzender des Jugendkulturvereins Laupheim. Mit der Unsicherheit ist jetzt Schluss: Gemeinsam mit Anna Hamberger vom Vorstandsteam hat er am Mittwoch das neue Logo des Festivals vorgestellt.

„Uns war wichtig, ein modernes Logo zu bekommen, das einen hohen Wiedererkennungswert hat“, sagt Anna Hamberger. Deshalb gebe es ein paar Elemente, die in jedem Jahr wieder auftauchen sollen: darunter die Bassbox oben links in der Ecke, in der die Membran – der zentrale Bestandteil des alten Logos – deutlich zu erkennen ist. Der Umriss der Bassbox erinnert an eine Sprechblase. „Gute Musik ist unsere Art der Kommunikation“, erklärt Hamberger. Dies habe der Mediendesigner Philip Walch, der das Logo entworfen hat, verdeutlichen wollen.

Gute Musik ist unsere Art der Kommunikation Anna Hamberger über das neue Logo

Rechts neben der Bassbox stehen die drei Schlagworte „Summernight“, „Festival“ und „Laupheim“, die das Event auszeichnen. Die Tage, an denen es stattfindet, wollen die Veranstalter fortan ebenfalls kompakt darstellen. „Und die Headliner platzieren wir ab sofort im Fokus des Plakats“, berichtet Pasqual Thonemann. Wichtig sei gewesen, dass diese klar erkennbar sind und das Design nicht überladen wirkt. Der Hintergrund solle in den kommenden Jahren flexibel gestaltet werden – in diesem Jahr hat sich der Grafiker für das Schloss Großlaupheim entschieden, umgeben von Menschen auf dem Weg zum Festival.

Planung in Teams

„Nach dem Festival ist vor dem Festival“, sagt Thonemann. Wenn ein Festival über die Bühne gegangen ist, starten schon die Vorbereitungen für das nächste. „Wir überlegen uns sehr zeitig, welche Bands wir dabei haben wollen, in der Regel bereits nach den Sommerferien.“ Denn die Terminkalender der Musiker sind prall gefüllt. Und auch sonst gibt es für die Veranstalter reichlich zu tun: Absprachen mit Stadt und Polizei treffen, Logistik und Bewirtung planen und nicht zuletzt Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Die Zuständigkeiten bei der Organisation des Events sind klar definiert. Für jeden Bereich gibt es ein Team, das sich kümmert.

Für Samstag, 6. Juli, sind schon viele Tickets verkauft – dies ist auch der Tag, an dem „DJ T-REX“ sowie die Headliner „Samy Deluxe und das DLX Ensemble“ und „Megaloh“ auftreten. „Wer mit dabei sein möchte, sollte sich beeilen“, sagt Anna Hamberger. Am Donnerstag, 4. Juli, spielen „Losamol“, eine Band aus dem Allgäu, die unter anderem mit Blasinstrumenten für Festivalstimmung sorgen wird. Außerdem erwartet die Zuschauer an diesem Tag: „Das Lumpenpack“, eine Band aus Stuttgart, die vor allem für ihre kreativen Texte bekannt ist und in der Poetry-Slam-Szene ihre Wurzeln hat. Am Freitag, 5. Juli, spielen „Luke Noa“ und „The Soul Empire“.