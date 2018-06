Summernight-Besucher feiern bis tief in die Nacht

Den beiden Bands „Dionysos Ashweed“ und „Crazy Diamonds“ ist der Auftakt beim Summernight-Festival am Donnerstagabend gelungen. Bis spät in die Nacht haben die Besucher die progressive Rockmusik gefeiert.

Eingeweiht wurde die begehrte Bühne durch die Psychedelic (Jazz-)Rock-Band Dionysos Ashweed, die den legendären Sound der 70er direkt ins Jahr 2018 transportiert und neu aufbereitet haben. Das Quartett, bestehend aus Sänger Hartmut Hahn, Gitarrist Julien Pacewski, Organist Bernward Schäfer und Drummer Lazzaro Locher, fusioniert Elemente aus Jazz, Funk und Rock mit elektronischen Klanglandschaften.

Kennzeichnend für die Band sind längere Ausflüge in die instrumentale Improvisation und tiefgründige Texte, die sich mit den ganz großen Zusammenhängen des Lebens beschäftigen. Ihren Frontmann Hahn haben die Musiker bei einer Jamsession in Biberach kennengelernt. Zuvor waren sie bereits als Trio unterwegs. In dieser Formation spielen sie nun seit zwei Jahren, währenddessen entstand auch die erste EP. Die Freude, das Summernight-Festival eröffnen zu dürfen, war riesig. „Für uns ist es eine große Ehre, als erste Band in dieser super edlen Location spielen zu dürfen. Die Organisation ist einfach klasse, um alles wird sich hier gekümmert“, sagt Schäfer.

Angelockt von der regionalen Pink-Floyd-Tribute-Band Crazy Diamonds strömten immer mehr Menschen auf den Schlosshof. Sie alle wollten sehen und hören, wie die etwa ein Dutzend Musiker um Frontmann Jürgen Schell die größten Erfolge der britischen Progressive-Band interpretieren. Für Schell selbst, der nur auf Krücken die Bühne betreten konnte, war der Auftritt ein Sitz-Konzert, was der Stimmung aber keinen Abbruch getan hat. Gut gelaunt witzelte er: „Der nächste Song, den wir spielen, ist übrigens von Pink Floyd“.

Wie gewohnt überzeugten die Musiker mit Hits wie Hey You („The Wall“), Money („The Dark Side Of The Moon“), High Hopes („The Division Bell“) und vielen mehr, die an Originaltreue nur schwer zu überbieten sein dürften. Mario Schell an der Lead-Gitarre verzauberte mit seiner leidenschaftlichen Interpretation der Soli von David Gilmour. Ein absolutes Highlight sind auch die beiden Background-Chöre, die sich sowohl aus Frauen- als auch Männerstimmen zusammensetzen.

Neu im Gepäck hatten die Musiker das Lied „Welcome To The Machine“, das von einem Gastmusiker aus Biberach gesungen wurde. Außerdem den 1979 veröffentlichten Song „Mother“, den die Crazy Diamonds ihrem Publikum als Zugabe schenkten. „Dieser Song ist für einen Menschen, der uns sicher gerade von oben zusieht“, sagte der Bandgründer Jürgen Schell.

Wie bei den vorigen Auftritten der Band gab es auch diesmal wieder eine beeindruckende Lichtshow und ordentlich Videomaterial von Pink Floyd zu sehen, was dem Auftritt definitiv den letzten Schliff verpasst hat. Für die meisten dürfte es ein grandioser Start in ein tolles Festival-Wochenende gewesen sein.