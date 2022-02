Sulmi und der SV Sulmetingen sind zurück auf der Skipiste

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schnee soweit das Auge reicht, Action auf der Piste und eine wilde Bande Piraten-Kids, die auf Skiern dem Schatz von Chef-Pirat Captain Larry hinterher jagt – Maskottchen Sulmi ist endlich wieder voll in seinem Element. Im Januar erlebte die Skiabteilung des Sportvereins Sulmetingen gemeinsam mit rund 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sechs aufregende Kurstage in den Allgäuer Alpen. Aufgeteilt auf einen jeweils dreitägigen Ferien- und Wochenendkurs standen insgesamt 28 Gruppen von Klein bis Groß mit ihren Skilehrerinnen und Skilehrern bei jedem Wetter von Regen über Neuschnee bis hin zu strahlendem Sonnenschein auf den Pisten und feilten an ihrem Fahrkönnen.

Die Entscheidung, die Kurse trotz der aktuellen Lage durchzuführen, haben sich die Verantwortlichen der Skiabteilung nicht leicht gemacht. „Skifahren ist unsere große Leidenschaft. Und nach fast zwei Jahren Zwangspause wollten wir unseren Teilnehmern endlich wieder ein attraktives und gleichzeitig sicheres Kursangebot bieten“, sagt Abteilungsleiter Armin Binder. Dabei stand vor allem der Gedanke im Vordergrund, die positiven Effekte von Bewegung an der frischen Luft zu nutzen und den Kindern und Jugendlichen nach vielen Entbehrungen mit einem abwechslungsreichen und spaßigen Sportevent eine Freude zu machen. Ein umfangreiches Hygienekonzept nach der geltenden 2G-Regelung mit zusätzlichen Selbsttests vor den Kursen sowie die Eigenanreise ins Skigebiet im Unterschied zur üblichen gemeinsamen Busfahrt machten die Skikurse schließlich möglich. „Nachdem sich die Situation zum Ende des vergangenen Jahres wieder verschärft hatte, waren wir gespannt, wie viele Teilnehmer sich anmelden würden“, erzählt Armin Binder. „Die Zahlen und die positive Resonanz haben uns dann umgehauen“. Simone Hähl, die mit ihrer Familie bei den Kursen dabei war, bestätigt diesen Eindruck gerne: „Der Skikurs war klasse, meine beiden Skifahrer sind hell begeistert!“ Beim vierjährigen Hannes scheint vor allem Maskottchen Sulmi besonders gut angekommen zu sein: „Hoffentlich kommt Sulmi auch wenn ich fünf bin wieder!“. Dieser zeigt sich zuversichtlich: Daumen hoch und bis nächstes Jahr!