Sulmetinger Triathleten starten erfolgreich in die Saison

Die Sulmetinger Triathleten sind im Mai erfolgreich in die Wettkampfsaison gestartet. Guido Maier und Andreas Glaser nahmen am Lauterlauf teil und belegten jeweils die zweiten Plätze in ihrer Altersklasse. Für die 12,8 km lange Laufstrecke benötigte Glaser 53:38 Minuten, Maier sogar nur 50:57 Minuten. Dies waren die ersten Formtests und dienten der Vorbereitung für die Triathlonwettkämpfe, die in den nächsten Wochen anstehen. Matej Radakovic nahm am 10 km Lauf in Illertissen teil und siegte in seiner Altersklasse mit 40:50 Minuten. In der Gesamtwertung landete er auf Platz 3. Am kommenden Wochenende steht für Benjamin Obermaier ein wichtiger Wettkampftermin im Kalender. Obermaier wird in Ingolstadt an der Deutschen Meisterschaft über die Mitteldistanz teilnehmen, bei diesem Triathlon sind 1,9 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 20,9 km Laufen zu meistern. Dieser Wettkampf ist ein letzter Formtest für die bevorstehende Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt. Bei diesem Wettkampf stehen für Obermaier dann 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen auf dem Programm. Bei der Europameisterschaft wird auch sein SVS-Vereinskollege Ralf Hildebrand teilnehmen.